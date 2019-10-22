Развитие социальной и спортивной инфраструктур в Томской области обсуждалось на заседании профильного Комитета СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике провел В. Рязанский.

В Комитете СФ по социальной политике состоялось расширенное заседание, приуроченное к Дням Томской области в Совете Федерации. Мероприятие провел председатель Комитета СФ Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

Валерий Рязанский

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Валерий Рязанский

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Игорь Фомин

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Владимир Круглый

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Татьяна Кусайко

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Юрий Архаров и Сергей Леонов

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С участием представителей органов государственной власти Томской области были рассмотрены актуальные вопросы развития социальной и спортивной инфраструктур в регионе.

По итогам обсуждения этой темы сенаторы выработали ряд рекомендаций, в том числе, Правительству Российской Федерации.

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«В частности, рекомендовано включить в национальный проект «Здравоохранение» мероприятия по строительству в Томской области многопрофильной детской больницы на 550 коек», — отметил Валерий Рязанский.

Рекомендовано включить в национальный проект «Здравоохранение» мероприятия по строительству в Томской области многопрофильной детской больницы на 550 коек

В ходе заседания сенаторы рекомендовали к одобрению ряд законов, которые, в частности, касались изменений в Договор о социальном обеспечении между Российской Федерацией и Республикой Болгария, представления в собственность на безвозмездной основе земельных участков организациям инвалидов.

Члены Комитета СФ также заслушали доклад директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елены Максимкиной. Она проинформировала о лекарственном обеспечении граждан страны.

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