Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации проходят Дни Томской области.

В Совете Федерации в рамках Дней субъекта РФ состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «Стратегия развития Томска как центра науки, образования и культуры».

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Как отметила председатель Комитета СФ Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Томская область является одним из экономически сильных субъектов РФ. Богатые природные и интеллектуальные ресурсы открывают новые перспективы для развития современных технологий. «Томская область нацелена на эффективное развитие в научно-образовательной и культурной сферах. Это соответствует приоритетным задачам национальных проектов», — подчеркнула сенатор

С основным докладом выступила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. Она рассказала о стратегии долгосрочного развития региона, как технологического лидера новой экономики. «Томск сложился и развивался как научно-образовательный центр», — отметила она.

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Елена Грешнякова

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Лилия Гумерова

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Наталия Косихина

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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По ее словам, Томский государственный университет и Томский политехнический университет имеют статус национальных, исследовательских. Вузы активно участвуют в проектах по повышению конкурентоспособности российской высшей школы. «В рамках реализации национального проекта «Наука» Томская область претендует на статус научно-образовательного центра мирового уровня. Это поможет запустить трансформацию индустрии научно-технологической и образовательной среды региона, будет способствовать вхождению России в пятерку стран-лидеров в исследованиях, разработках и научно-технологическом развитии», — подчеркнула Людмила Огородова.

В рамках реализации национального проекта «Наука» Томская область претендует на статус научно-образовательного центра мирового уровня

Она также затронула вопросы формирования Сибирской метрополии и «Большого университета», предложив поддержать регион в вопросах, касающиеся создания современного многофункционального студенческого городка на 15 000 мест, единого координационного многопрофильного «Центра микроэлектронных систем» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

Эти предложения были поддержаны заместителем Министра науки и высшего образования РФ Мариной Боровской, указавшей на высокие результаты, достигнутые регионом в развитии науки, высшего образования, экономики.

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская обратила отдельное внимание на вопросы строительства, ремонта и оснащения школ, особенно на селе. Она, в частности, предложила поддержать регион в вопросах строительства в сельской местности школ малой вместимости, а также капитального ремонта общеобразовательных организаций.

Начальник Департамента по культуре Томской области Павел Волк подчеркнул, что регион обладает значительным человеческим капиталом и историко-культурным наследием, богатыми театральными традициями. Он обратился с просьбой о поддержке в вопросах строительства здания Музея науки и техники в городе Томске, реконструкции Театра драмы, Томской областной филармонии.

Заместитель председателя Комитета СФ Виктор Кресс, КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области представляющий в верхней палате парламента Томскую область, напомнил, что более 140 лет вектор развития региона связан с наукой, высшим образованием, самыми современными технологиями. «Образование и наука должны обеспечить прорыв в развитии России. Эти же направления являются ключевыми в развитии нашего региона», — подчеркнул сенатор.

В обсуждении приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представители профильных федеральных министерств, ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский, ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов, председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области Леонид Глок, председатель комитета региональной культурной политики Департамента по культуре Томской области Лариса Важова, председатель комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре Томской области Елена Шагова, руководитель Аппарата Законодательной Думы Томской области Евгений Бабушкин и другие.

Участники заседания приняли за основу проект решения, в котором, в частности, содержатся предложения профильным федеральным министерствам об оказании необходимой поддержки региону по вопросам, поднятым в ходе обсуждения.

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