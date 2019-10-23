А. Клишас и Л. Бокова подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о геолокации телефонов при поиске пропавших без вести

Source: Russia – Council of the Federation

Предлагается ввести обязанность оператора связи предоставлять сведения о геолокации мобильных телефонов правоохранительным органам без судебного решения только в случае поиска пропавших без вести лиц.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края первый заместитель председателя этого Комитета СФ Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и депутат Государственной Думы Татьяна Касаева направили поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения сведений, передаваемых оператором связи)».

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Законопроект внесен 12 сентября 2018 года Председателем СФ Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга членами СФ Людмилой Боковой, Ириной Гехт ГехтИрина Альфредовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области (в период исполнения обязанностей члена СФ), Андреем Клишасом, Андреем Турчаком; ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области депутатами Государственной Думы.

Вводится обязанность оператора связи предоставлять сведения о геолокации мобильных телефонов правоохранительным органам

Поправками уточняется название законопроекта, терминология приводится в соответствие с Федеральным законом «О связи». Вводится обязанность оператора связи предоставлять сведения о геолокации мобильных телефонов правоохранительным органам без судебного решения только в случае поиска пропавших без вести лиц. Исключается дублирование указанного положения в статье 53 Закона «О связи».

Уточняется редакция части 7 статьи 8 закона об оперативно-розыскной деятельности о праве органов ОРД получать сведения о геолокации мобильных телефонов граждан. Получение таких сведений допускается в порядке, предусмотренном Правительством, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа ОРД только в случае поступления сведений о пропавших без вести лицах.

Людмила Бокова отметила, что законопроект является комплексным решением проблемы поиска пропавших людей с помощью геолокационных данных. «Соблюдается режим тайны связи, так как предусмотрена специальная цель, субъектный состав и порядок получения доступа к геолокационным данным. Представленный механизм направлен на защиту основополагающего права человека – права на жизнь».

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