Встреча с Председателем Верховного (Суверенного) Совета Судана Абдельфаттахом Бурханом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Председатель! Уважаемые коллеги, друзья!

Позвольте всех вас поприветствовать в России.

Хочу поблагодарить за то, что Вы приняли решение приехать на саммит в Сочи. И в самом начале нашей беседы хотел бы отметить, что Судан, безусловно, относится к числу наших давних надёжных партнёров, и мы это ценим.

Знаю, что сейчас у вас проходят важнейшие внутриполитические процессы. Рассматриваем подписание конституционной декларации, а также формирование Верховного Совета и создание переходного правительства в качестве первых шагов, призванных вывести страну на траекторию устойчивого развития. Впереди, конечно, ещё немало задач. Мы намерены и далее оказывать всю необходимую помощь и поддержку в нормализации ситуации.

Будем и далее проводить курс на то, чтобы подходы международного сообщества, и прежде всего западных государств, к суданской проблеме носили непредвзятый, объективный характер, основывались на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

Мы ценим традиционную солидарность суданских партнёров в противодействии разного рода деструктивным выпадам, в том числе и на международных площадках.

Уважаемый господин Председатель, мы видим перспективы укрепления торгово-экономических связей. У нас есть хорошие перспективы. Ключевая задача – это диверсификация товарных потоков, что обеспечило бы стабильный, устойчивый характер роста торговли.

Рассчитываем в этой связи на эффективную работу межправкомиссии. В декабре 2018 года в Москве состоялось её шестое заседание.

У нас есть и реально осуществляемые сегодня уже большие проекты, в том числе взаимодействие в освоении минерально-ресурсной базы. Российские инвесторы вкладывают средства, например, в золотодобывающую отрасль вашей страны. Флагманом является проект «Куш» с производительностью три тонны золота в год, реализуется российской компанией «Глобал Ресорсиз». Наши инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия, готовы делиться опытом и технологическими наработками.

Разумеется, есть и вопросы, которые требуют нашего особого внимания, но, надеюсь, мы в ходе нашей сегодняшней беседы обо всём поговорим.

А.Бурхан (как переведено): Мира и милости, благословения Всевышнего Аллаха!

Уважаемый господин Президент, я благодарю Вас прежде всего, благодарю Россию и Вас лично за это любезное приглашение принять участие в саммите Россия – Африка.

Благодарю вашу страну, Российскую Федерацию. Наши отношения имеют давнюю историю: 60 лет назад они стали развиваться, и вы всегда поддерживали Судан, всегда стояли на стороне Судана, и мы всегда знаем, что Россия стоит вместе с теми странами, которые борются за свои права, за справедливость. И мы хотели бы сообщить Вам, что те перемены, которые произошли в Судане, носят позитивный характер. И они сейчас идут и идут успешно и позитивно. Сейчас важную роль в этих событиях сыграли вооружённые силы, важную роль играют коалиционные силы, и они стремятся построить будущее Судана.

Как вы уже упомянули в своём выступлении, наши отношения развиваются, и у нас есть ряд соглашений, на которых базируются эти двусторонние отношения. Мы со своей стороны надеемся, что и другие новые документы и соглашения о сотрудничестве будут подписаны между нами, и вы окажете нам помощь в строительстве, в частности, наших вооружённых сил.

У нас есть много взаимных точек соприкосновения. Это прежде всего инвестиционное сотрудничество, также мы сотрудничаем на международных форумах, и наши позиции совпадают по многим международным проблемам.

MIL OSI