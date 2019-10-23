Встреча с Президентом Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Господин Президент! Уважаемые коллеги!

Позвольте мне вас поприветствовать в России.

В начале я хотел бы отметить, что в следующем году мы отмечаем замечательный юбилей – 30-летие провозглашения независимости Намибии и установления между нашими странами дипломатических отношений.

За эти годы между нашими государствами сложилась атмосфера взаимопонимания и доверия. Мы ценим позицию руководства Намибии в поддержку наших инициатив в ООН, а также российских кандидатур в различные международные структуры.

Хотел бы отметить, что развивается политический диалог, наблюдаем позитивную динамику в торгово-экономических связях. Товарооборот в 2018 году вырос более чем в 7 раз.

У нас есть хорошие перспективы по целому ряду направлений. Это энергетика, и важной составной частью взаимодействия может стать освоение минеральных, в частности, урановых ресурсов Намибии. Россия занимает пятое место в мире среди производителей уранового сырья. Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесную кооперацию, стать хорошими партнёрами.

Весьма интересным является такое направление сотрудничества как совместная разведка участков, потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами. Договорно-правовая основа для этого имеется. В 2016 году подписаны межправсоглашения о сотрудничестве в области геологии и недропользования, меморандум о взаимопонимании между «Зарубежгеологией» и намибийской компанией.

Есть потенциально интересные предложения в алмазно-бриллиантовом комплексе. Наш крупнейший производитель алмазного сырья компания «АЛРОСА» готова принять в Москве делегацию Намибии для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов.

Интересные перспективы в транспортной сфере, Объединенная вагонная компания ведёт переговоры с компанией из вашей страны о модернизации железных дорог, о поставках грузовых вагонов и комплектующих, а также рассматривается возможность крупноузловой сборки на месте, прямо в вашей стране.

Выгодным проектом может стать и строительство наземной инфраструктуры для авиаперелётов. В гидроэнергетике есть интерес к совместной работе наших компаний.

Готовы развивать взаимодействие в агропромышленном секторе. Речь идет об импорте намибийской сельхозпродукции, в частности мясо- и рыбопродуктов. Рассчитываем на возможность встречных поставок в Намибию нашей животноводческой продукции, расширения экспорта в Намибию зерна и удобрений из России.

Уважаемый господин Президент, у нас много интересных направлений сотрудничества. Мне бы очень хотелось, чтобы и ваш визит был стимулом к более активной работе экономоператоров.

Спасибо большое!

Х.Гейнгоб (как переведено): Господин Президент! Благодарю Вас за эту возможность.

Для нас как страны, которая раньше боролась за свободу, за сброс оков колониализма, Россия всегда была страной, которая помогала тем, кто угнетён. И поэтому партия СВАПО в Намибии осталась такой благодаря в том числе русским людям.

На протяжении многих лет сотрудничество между нашими странами укрепляется, и поэтому я очень рад встретиться с Вами и возобновить наши отношения. Раньше времена были сложными, сейчас все наши друзья могут посмотреть, как мы сотрудничаем в различных сферах: в экономике, в политике. Военные попросили меня сказать Вам, что они заинтересованы в том, чтобы российские военные советники помогли им.

Что касается других сфер, которые Вы упомянули, наши двусторонние отношения на достаточно хорошем уровне, но не на таком высоком, как хотелось бы. Упомянутые Вами сферы имеют большое значение. Среди них – образование, несколько студентов обучаются в России.

Сфера энергетики является несколько проблемной, есть вопросы, которые мы должны обсудить. Но мы как друзья можем всегда это сделать. Кроме того, сфера добычи различных природных ископаемых, в том числе урана.

Благодарю Вас за поддержку.

MIL OSI