Встреча с Президентом Нигерии Мухаммаду Бухари

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Коллеги, друзья!

В следующем году мы будем отмечать юбилей – 60‑летие провозглашения независимости Нигерии и установления дипломатических отношений между нашими странами. И хочу напомнить, что в 2001 году мы подписали в Москве основополагающий для нашего межгосударственного взаимодействия документ – Декларацию о принципах дружественных отношений и партнёрства.

Хочу Вас поблагодарить, уважаемый господин Президент, что Вы принимаете участие в первом саммите Россия – Африка. Для нас Ваше участие очень ценно, надеюсь, оно будем и полезным, пойдёт на пользу развитию двусторонних отношений.

В начале беседы хотел бы отметить, что подходы России и Нигерии к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня очень близки, и мы рассчитываем на продолжение этого сотрудничества в будущем.

Считаем также очень важной задачей совместный поиск возможностей для углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. И хотя в целом в абсолютных величинах пока это небольшой оборот, на наш взгляд, он не соответствует нашим возможностям, но всё‑таки он растёт, и растёт прилично: в прошлом году рост составил 93 процента.

Ключевую роль здесь должна играть межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, а также созданные в 2006–2007 годах деловые советы Россия – Нигерия и Нигерия – Россия.

В мае этого года успешно прошёл двусторонний бизнес‑форум. В нашу делегацию вошли представители более десятка компаний. Поддерживаются и контакты по линии торгово-промышленных палат наших стран.

Уважаемый господин Президент, я очень надеюсь, что этот Ваш визит в Россию придаст новый импульс развитию наших отношений по всем интересующим наши страны направлениям.

М.Бухари (как переведено): Ваше превосходительство! Господа министры! Хотел сказать «дамы и господа», но не вижу дам.

Ваше превосходительство, хотел бы поблагодарить Вас за организацию первого российско-африканского саммита. Это показывает уровень экономических и торговых отношений между Российской Федерацией и нашим континентом, и это сотрудничество можно значительно нарастить. Надеюсь, что этот саммит станет отправной точкой и даст новый импульс нашим тёплым и взаимовыгодным отношениям.

Нигерия – это густонаселённая страна и это самая большая экономика в Африке. У нас есть люди, у нас есть ресурсы и рынок – всё это позволяет нам быть успешными. Кроме того, у нас есть потенциал, мощности для использования таких ресурсов во имя мира и процветания не только наших граждан, но и всего региона.

Благодаря поддержке наших друзей и союзников, таких как Российская Федерация, мы в значительной мере сократили деятельность террористов из «Боко харам».

Мы направляем значительное количество средств из бюджета на развитие инфраструктуры и образования, чтобы осуществлять существующие цели и думать о будущем.

Как Вы понимаете, Нигерия скоро станет третьей наиболее населённой страной к 2050 году, поэтому необходимо работать над тем, чтобы заботиться о таком большом населении, и для этого нам нужны партнёры.

Господин Президент, есть много схожего между путём России под Вашим управлением и надеждами Нигерии на будущее. Мы надеемся многому научиться у России по реформам, переходу от экономики, зависящей от нефти, к современной диверсифицированной инклюзивной экономике. Благодаря этим реформам Россия успешно приватизировала различные государственные предприятия, которые теперь стали глобальными брендами. Это можно сказать и об энергетике, и о лёгкой промышленности.

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