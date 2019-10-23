Встреча с Президентом Республики Уганда Йовери Кагутой Мусевени

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Дорогие друзья!

Позвольте мне вас поприветствовать в Сочи.

Вспоминаю Ваш визит по поводу 50‑летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

Перед нами стоит общая задача – развивать торгово-экономические связи, повысить уровень товарооборота. В этой связи считаю полезным и хочу отметить принятое в ходе бизнес-миссии российских деловых кругов в Кампале в октябре 2017 года решение о создании в рамках межправкомиссии рабочей группы по сотрудничеству в минерально-сырьевом секторе. При её активном участии в апреле 2018 года достигнута договорённость о создании в Уганде национальной системы выявления, оценки и сертификации месторождений минеральных ресурсов с выходом в будущем на развёртывание при российском содействии комплексной аналитической лаборатории с международной аккредитацией. Мне кажется, что поставлена хорошая и правильная задача, которая может создать условия для активизации нашей работы.

С удовлетворением отмечаем также, что ряд совместных экономических проектов уже реализуется в вашей стране. С участием российского капитала функционирует хлопкоперерабатывающее предприятие. Российский торговый дом «Единство» учредил в Кампале фирму «УгаРусс» для поставки товаров широкого потребления российского производства.

Видим также возможности для сотрудничества в области строительства, развития информационных технологий и кибербезопасности, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, телекоммуникаций, эксплуатации и обслуживании вертолётной техники, экологии.

Уважаемый господин Президент, я очень рад нашей новой встрече. Спасибо Вам за то, что Вы приехали для участия в первом саммите Россия – Африка в Сочи.

Йовери Кагута Мусевини (как переведено): Ваше превосходительство!

Прежде всего хотел бы поблагодарить Вас за организацию саммита Россия – Африка. Давно уже пора было собрать подобный саммит. У России есть такие форматы с Индией, Китаем, Японией, Турцией.

Мы боремся за свободу, и именно Россия и Китай поддержали нас в борьбе за свободу. Именно благодаря этому мы сейчас встречаемся с вами здесь в формате Россия – Африка.

Это очень хорошее начало процесса, всё идёт успешно. Хотел бы предложить в ходе нашей сегодняшней встречи обсудить несколько сфер, которые мы могли бы рассмотреть: это оборона, безопасность. По этим направлениям мы очень успешно сотрудничаем. Вы поддерживаете у нас строительство хорошим российским оборудованием, самолётами, танками. Мы хотим покупать больше. И раньше мы платили наличными – наличные, наличные, наличные, и это очень замедляет процесс платежей, поскольку нам нужны наличные, чтобы оплатить поставки. Что бы я хотел предложить: вы нам поставляете, мы платим. Это были бы такие кредитные поставки, это позволило бы нам поставлять быстрее, поскольку сейчас мы вынуждены оплачивать за Sukhoi Superjet наличными, и мы платим наличными. Это повлияет на закупки.

Мы также хотим создать специальное предприятие для ремонта, обслуживания оборудования, поскольку у нас много российского оборудования. И сейчас нам необходимо постоянно его перемещать, чтобы обслуживать, транспортные издержки очень высокие, мы хотели бы локализировать это предприятие.

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