Встреча с Президентом ЮАР Сирилом Рамафозой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Дорогие друзья!

Позвольте мне вас всех поприветствовать в России.

Вы знаете, что мы придаем особое значение нашему сотрудничеству с Южно-Африканской Республикой, у нас замечательная история наших отношений. Но символично, что сегодняшняя наша встреча проходит в рамках и на полях первого саммита Россия – Африка.

Мы придаем большое значение развитию отношений именно с вашей страной, работаем здесь по очень многим направлениям. Это и разработка природных ресурсов, и энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, гуманитарная сфера.

Хотел бы с удовлетворением отметить, что в прошлом году у нас увеличился товарооборот на 28,5 процента, достиг миллиарда долларов. Но, конечно, этого недостаточно. Я уже говорил сейчас на пленарном заседании, на встрече с людьми, которые непосредственно бизнесом занимаются, экономикой: конечно, этого недостаточно ни для всего комплекса отношений между Россией и Африканским континентом, этого недостаточно и в наших двусторонних отношениях, слишком маленькая цифра. Сделать мы, конечно, можем гораздо больше. Надеюсь, что наши сегодняшние контакты дадут хороший импульс этому развитию.

Тесная координация налажена на международных площадках. Мы приветствуем деятельность Южно-Африканской Республики в качестве непостоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций в 2019–2020 годах. И будучи председателем рабочей группы СБ ООН по предотвращению и урегулированию конфликтов в Африке, Ваша страна, уважаемый господин Президент, вносит весомый вклад в обеспечение стабильности на континенте.

Вы впервые прибыли в Россию в качестве главы государства. Мы ждем Вас и в мае следующего года, и в июле следующего года в Санкт-Петербурге на двенадцатом саммите БРИКС. Ну а совсем скоро, через три недели, с Вами еще раз, надеюсь, увидимся в Бразилии.

Добро пожаловать, господин Президент.

Продолжение следует.

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