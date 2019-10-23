Встреча с руководителями африканских информагентств

Source: President of Russia – Kremlin

На встречу были приглашены генеральный директор Альжери Пресс Сервис Фахреддин Белди, генеральный директор Камерунского новостного агентства Ксавье Мессе А Тиати, исполнительный директор Кабовердианского агентства новостей (Инфорпресс) Жаклин Фуртаду Карвалью, генеральный директор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид Мбосса, главный управляющий Информационного агентства Ганы Альберт Кофи-Овусу, генеральный директор Агентства печати Кот-д’Ивуара Уму Барри-Сана, генеральный директор Магриб Араб Пресс Халил Идриси Хашими, генеральный секретарь ФААПА Мухаммед Анис, директор коммуникаций и сотрудничества Магриб Араб Пресс Рашид Тиджани, генеральный директор Агентства печати Сенегала Тьерно Бираим Фалл, главный редактор Сейшельского информационного агентства Расин Ваннье. Россию представлял генеральный директор информагентства ТАСС Сергей Михайлов.

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В.Путин: Хочу вас всех поприветствовать. Спасибо, что проявили интерес к нашему мероприятию. Уверен, что вам всё понравится, и вы донесете весь смысл и характер этого мероприятия до ваших зрителей и слушателей. Большое спасибо.

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