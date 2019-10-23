В Краснодарском крае после принятых прокуратурой мер инвалид обеспечен техническими средствами реабилитации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Приморско-Ахтарского района Краснодарского края провела проверку исполнения законодательства о социальном обеспечении инвалидов.

Установлено, что в нарушение требований закона филиалом регионального отделения Фонда социального страхования РФ длительное время не принимались меры к обеспечению 30-летнего инвалида креслом-коляской с электроприводом для больных ДЦП.

По данному факту прокуратура в Фонд внесла представление, которое удовлетворено, должностные лица, допустившие нарушение, уволены.

В последующем учреждение заключило государственный контракт на поставку кресла-коляски с дополнительной фиксацией головы и тела, с электроприводом, стоимостью 600 тыс. рублей.

В настоящее время благодаря мерам, принятым прокуратурой, инвалид обеспечен техническим средством реабилитации.

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