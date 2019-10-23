В Мордовии по иску прокурора снесены многоквартирные дома, признанные аварийными

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ардатовского района Республики Мордовия провела проверку исполнения администрацией городского поселения Ардатов законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что в декабре 2009 года 3 многоквартирных дома в городе Ардатов по ул. Комсомольская, Красноармейская и им. Чапаева в установленном законом порядке были признаны аварийными и подлежащими сносу. Жильцы из данных домов переселены.

Однако городская администрация не принимала мер по сносу ветхого жилья. Администрация ограничилась лишь ликвидацией частей конструкций многоквартирных домов.

Кроме того, установлены факты захламления земельных участков, на которых расположены данные многоквартирные дома, строительным мусором. При этом дома не были огорожены, не был ограничен доступ в них посторонних лиц.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации городского поселения Ардатов об обязании организовать снос аварийных домов.

Исковые требования прокурора судом удовлетворены.

Решение суда вступило в законную силу.

В настоящее время решение суда исполнено – многоквартирные дома снесены.

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