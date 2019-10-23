В Совете Федерации проходит 467-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе «Часа субъекта РФ» перед законодателями выступят губернатор Томской области и председатель областной Законодательной Думы.

Сенаторы рассмотрят вопрос о назначении на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации.

В ходе «Часа субъекта РФ» перед законодателями выступят губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель областной Законодательной Думы Оксана Козловская.

В повестке дня заседания — ратификация ряда международных документов, в том числе Соглашения о совместной деятельности государств-участников СНГ в области мирного использования космического пространства, протоколов к соглашениям с Республикой Таджикистан и Киргизской Республикой о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов, о внесении изменений в договор между Россией и Болгарией о социальном обеспечении.

Члены Совета Федерации обсудят федеральные законы, направленные на усиление защиты прав членов жилищно-строительных кооперативов, а также на увеличение штрафных санкций в отношении строительных компаний, работающих в сфере долевого строительства, за непредоставление документов для проверки.

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