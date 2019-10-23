В Челябинской области осужден студент за незаконный оборот свыше 1,2 кг. наркотических средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ленинский районный суд г. Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего студента из Московской области. Молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3, п. «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном, крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что осужденный, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, приобрел наркотическое вещество, которое расфасовал на мелкие партии.

В марте 2019 года мужчина поместил сверток с наркотическим средством в месте скрытого хранения и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе личного досмотра осужденного обнаружены свертки с наркотическим средством, в ходе обыска по месту его жительства из незаконного оборота изъято свыше 1,2 кг. синтетических наркотических веществ.

Вину в совершении преступлений молодой человек полностью признал.

Суд с учетом обстоятельств уголовного дела приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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