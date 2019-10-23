Завтра в «Эфире» о ключевых показателях работы прокуроров за последние полтора года, правоприменении законов «о фейковых новостях» и оскорблении госсимволов, мерах по снижению давления на бизнес

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О ключевых показателях работы прокуроров за последние полтора года, правоприменении законов «о фейковых новостях» и оскорблении госсимволов, мерах по снижению давления на бизнес, нарушениях в сфере водоснабжения и водоотведения и не только поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами информационного агентства «РИА «Новости» и издания «Право и Защита».

В рубрике «Мир и порядок» расскажем о международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства, в том числе о выявлении, аресте, конфискации и возврате активов, полученных преступным путем, в результате коррупционных правонарушений.

О принимаемых органами прокуратуры Астраханской области мерах, направленных на помощь людям с ограниченными возможностями пойдет речь в рубрике «Субъект права».

В рубрике «Криминальный тренд» ответим на актуальные вопросы о прокурорском надзоре за исполнением законодательства о долевом строительстве.

Меры, направленные на борьбу с коррупцией в сфере государственных и муниципальных закупок, осветим в рубрике «Логика закона».

Программа «Эфир» на четверг 24 октября 2019 года:

· Бизнес вправе. V Восточный экономический форум. Защита бизнеса на всех стадиях контрольно-надзорной деятельности.

· Субъект права. Прокуратура Астраханской области. Прокурорская помощь людям с ограниченными возможностями.

· Мир и порядок. Мир против коррупции.

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты информационного агентства РИА «Новости» и журнал «Право и защита».

· Криминальный тренд. Что нам стоит дом построить: прокурорский надзор за исполнением законодательства о долевом строительстве.

· В процессе. Коммунальные аферы в Югре.

· Логика закона. Коррупции в сфере закупок – бой!

· В процессе. Нюрнберг. Свидетели.

· Субъект права. Прокуратура Новгородской области. «Право знать».

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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