Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Набсовет23.10.2019 10:10

Заседание Наблюдательного совета Роскосмоса

22 октября 2019 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова. На совете был заслушан доклад о финансово-экономическом состоянии Госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций, в том числе о показателях финансового плана Госкорпорации на 2020-2022 гг.

Набсовет рассмотрел программу финансового оздоровления ПАО «РКК «Энергия» на 2019-2025 гг., а также бизнес-план и план-график реализации проекта по созданию Национального космического центра.

Кроме того, Наблюдательный совет согласовал ряд кадровых назначений — назначение на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству Госкорпорации «Роскосмос» и утвердил членом правления Юрия Росляка, а также назначение на должность генерального директора АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» Станислава Суворова.

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