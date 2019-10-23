Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Сириус#Центр Сириус23.10.2019 16:30

Образовательная космическая программа «Сириус-2020»

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» в октябре 2019 года стартуют отборочные туры по участию в образовательной космической программе «Сириус-2020».

Программа является финалом проекта «Дежурный по планете 2019-2020», созданного для школьников 8-11 классов и объединяющего пять технологических конкурсов по разработке оборудования для спутников и прототипов космических аппаратов, приема космических данных и обработки данных дистанционного зондирования Земли.

Программа предполагает работу над проектами в группах, консультации с экспертами, проведение испытаний разработок и представление результатов на итоговой конференции. Регистрация в программе доступна для школьников 8-11 классов по пяти параллельным инженерным конкурсам. Для участия необходимо зарегистрироваться, расставив приоритеты среди пяти конкурсов:

Финал — очная Космическая программа «Сириус-2020» — объединит победителей всех состязаний в период с 1 по 15 марта 2020 года на площадке регионального центра для одаренных детей, созданного по модели Сириуса.

Подать заявку можно на странице программы: https://sochisirius.ru/obuchenie/partners/smena478/2386.

Зарегистрироваться на общий дистанционный трек можно до 30 октября 2019 года включительно. По результатам двух туров определятся не более 2500 участников с Победители и призеры в индивидуальном зачете получат дополнительные баллы, которые будут учитываться при прохождении отбора на программу «Большие вызовы» в июле 2020 года в Образовательном центре «Сириус» по направлению «Космические технологии».

Достижения всех участников финала подлежат внесению в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

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