Павел Сорокин: “В долгосрочной перспективе энергетическая отрасль может стать двигателем глобального экономического роста Африки”

Source: Russia Ministry of Energy

Сочи, 23 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе сессии “Россия-Африка: сотрудничество в сфере энергетики”, прошедшей в рамках Экономического Форума “Россия – Африка”.

По словам Павла Сорокина, стремительно происходит энергетическое развитие региона.

“За последние 100 лет странами Африки удалось значительно повысить свою энергетическую безопасность, найти новые ресурсы для развития экономики. В то же время у миллионов африканцев до сих пор отсутствует доступ к относительно дешевым источникам энергии, даже электричеству. Это ставит перед нами, как внешними инвесторами и полноправными партнерами, амбициозные задачи”, – отметил заместитель Министра.

По его словам, в долгосрочной перспективе именно энергетическая отрасль может стать двигателем глобального экономического роста Африки.

При этом, по словам заместителя Министра, при освоении залежей полезных энергетических ресурсов необходимо иметь ввиду ухудшающуюся экологию региона.

“Мы понимаем, что возведение новых газопроводов, производств может приводить к повышенному выделению углекислого газа, поэтому нам необходимо понимать, как минимизировать этот эффект с учетом существующих технологий и текущей экономической ситуации”, – подчеркнул он.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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