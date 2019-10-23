Павел Сорокин провел заседание совместной Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики России и Экваториальной Гвинеи

Source: Russia Ministry of Energy

Сочи, 23 октября. – Под председательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина и Министра горной добычи, промышленности и энергетики Республики Экваториальная Гвинея Габриэля Мбага Обианг Лимы состоялось третье заседание совместной Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.

В ходе мероприятия стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также в области электроэнергетики. В частности, достигнута договоренность продолжить активное взаимодействие по линии заинтересованных российских и экватогвинейских компаний с целью выхода на конкретные проекты сотрудничества в преддверии 5-го Газового саммита ФСЭГ. По итогам заседания подписан соответствующий протокол.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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