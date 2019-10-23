Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Абдельфаттах Сиси! Уважаемые главы государств, правительств стран Африканского континента! Дорогие друзья! Дамы и господа!

Хотел бы сердечно поприветствовать всех вас – участников и гостей экономического форума Россия – Африка, приуроченного к первому в истории саммиту России и африканских государств.

В этом зале собрались представители всех стран Африканского континента: официальные лица, политики, эксперты и, конечно же, ведущие бизнесмены. На форум приехали руководители около двух тысяч российских и зарубежных компаний. Тема форума «Россия и Африка: раскрывая потенциал сотрудничества» крайне важна и актуальна.

Экономические вопросы являются неотъемлемой и действительно приоритетной составляющей в отношениях России со странами Африки. Развитие тесных деловых связей отвечает нашим общим интересам, способствует устойчивому росту всех наших государств, помогает улучшить качество жизни людей, решать многочисленные социальные проблемы.

Проведению форума предшествовала серьезная подготовка. За последний год состоялись многочисленные мероприятия по профильным направлениям российско-африканского взаимодействия. В их числе – экономическая конференция и приуроченное к ней заседание совета директоров Африканского экспортно-импортного банка в Москве в июне этого года. В рамках Петербургского международного экономического форума прошла специальная сессия, посвященная развитию сотрудничества со странами Африканского континента. Состоялись и многие другие тематические выставки, семинары, прошли обмены российско-африканскими бизнес-миссиями, при этом подробно и заинтересованно обсуждались перспективные совместные проекты в сфере торговли, инвестиций, отраслевого взаимодействия.

Подчеркну, африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов.

За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил, как здесь коллега уже только что говорил, 20 миллиардов долларов. Много это или мало? Коллега сказал, что это хорошая цифра. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что это слишком мало. Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа: из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда – это наша торговля с Египтом, это 40 процентов. А в Африке очень много наших потенциальных партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста. Конечно, этого не достаточно.

Но хочу отметить, что расширяется товарная номенклатура встречных поставок, увеличивается доля несырьевой, сельскохозяйственной, промышленной продукции. Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынки африканских стран. Мы экспортируем сейчас сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран больше, чем оружия: оружия на 15 миллиардов долларов, а с сельхозпродукцией уже вышли на рубеж, по-моему, 25. Поэтому у нас и здесь хороший очень потенциал развития, здесь есть о чем поговорить.

Все это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли, и, полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум.

Дополнительные возможности для нашего сотрудничества представляют развивающиеся в Африке интеграционные процессы. Мы приветствуем создание в рамках Африканского союза Африканской континентальной зоны свободной торговли и готовы к взаимодействию с этой новой структурой. Поддерживаем установление тесных рабочих контактов между Комиссией Афросоюза и Евразийской экономической комиссией, которые подписывают завтра меморандум о взаимопонимании. Россия как активный участник Евразэс будет всячески содействовать работе по сближению торговых режимов, действующих в рамках Африканской зоны свободной торговли и общего рынка Евразийского экономического союза.

Отмечу, что энергичная работа по экономической повестке российско-африканских связей ведется по линии двусторонних межправительственных комиссий и деловых советов, которые имеются со многими странами Африки. Российская сторона планирует расширять сеть своих торговых представительств, оказывать поддержку бизнесу, устанавливать новые контакты.

Хорошо зарекомендовала себя работа созданного под эгидой Торгово-промышленной палаты России координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки. Эта структура содействует российским предпринимателям в освоении рынков государств Африки, помогает бизнесу в реализации новых совместных инвестиционных проектов. Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики.

Настроены наращивать присутствие в Африке. Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня. Концерны «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» реализуют на континенте перспективные нефтегазовые проекты. «Алроса» осваивает алмазные месторождения, «Яндекс» представлен на рынках ряда стран, помогает африканским государствам в решении вопросов информационной безопасности и развития цифровой экономики. «Росатом» готов предложить африканским партнерам создание атомной индустрии, что называется, под ключ, строительство исследовательских центров на базе многоцелевых реакторов.

Продолжение следует.

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