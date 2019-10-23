Председатель СФ и губернатор Томской области обсудили вопросы социально-экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко и С. Жвачкин осмотрели выставку, посвященную истории, сегодняшнему дню и перспективам развития Томской области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. ЖвачкинСергей АнатольевичГубернатор Томской области

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В беседе приняли участие председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, КозловскаяОксана ВитальевнаПредседатель Законодательной Думы Томской области представители региона в верхней палате – заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области и член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко. КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области

Томская область является передовым, инновационным регионом

Глава Совета Федерации отметила, что Томская область является передовым, инновационным регионом. Она подчеркнула важность проведения презентаций субъектов РФ в Совете Федерации. «Опыт Томской области интересен и полезен всем нашим регионам».

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Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Сергей Жвачкин осмотрели выставку, посвященную истории, сегодняшнему дню и перспективам развития Томской области.

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