Source: President of Russia – Kremlin

Началу приёма предшествовала церемония официальной встречи глав государств и правительств стран – участниц саммита.

* * *

Выступление на торжественном приёме

В.Путин: Уважаемые друзья!

Хотел бы прежде всего поприветствовать всех участников первого саммита Россия – Африка и российско-африканского экономического форума. Мы рады, что эти мероприятия вызвали большой интерес у наших африканских коллег. В Сочи прибыли делегации всех стран Африки, более 40 представлены на уровне первых лиц. В саммите также участвуют руководители исполнительных органов основных региональных африканских организаций.

Уверен, что наша совместная работа придаст мощный импульс развитию дружественных отношений России со странами Африканского континента, позволит вывести их на новый, более продвинутый уровень, опираясь на прочные традиции и накопленный положительный опыт нашего взаимодействия.

У российско-африканского сотрудничества действительно богатая и насыщенная событиями история, и многое в ней связано с периодом становления независимых государств Африки. Наша страна решительно поддержала народы Африки в борьбе за независимость и суверенитет. Наши специалисты помогали африканским государствам в преодолении бедности, в развитии экономики, принимали участие в сооружении объектов промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, в том числе больниц, школ, создании и оснащении боеспособных вооруженных сил.

Многие африканцы получили образование в наших вузах. И сейчас, в наши дни, десятки тысяч африканских студентов учатся в России самым разным профессиям: готовятся стать инженерами, врачами, экономистами, юристами, специалистами в гражданской и военной области.

Подчеркну, Россия настроена на дальнейшее активное взаимодействие с африканскими партнерами на принципах равноправия, дружбы и взаимного уважения. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать стремление африканских государств проводить независимую политику, самостоятельно решать проблемы континента.

Намерены и далее всемерно содействовать усилиям африканских партнеров, направленным на урегулирование локальных кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, трансграничной преступности и наркотрафику, иным актуальным вызовам и угрозам безопасности.

Уважаемые друзья! Уверен, что итоги саммита Россия – Африка, экономического форума, других встреч и контактов в Сочи будут способствовать дальнейшему расширению многоплановых связей между Россией и государствами Африканского континента.

Позвольте мне предложить тост за присутствующих здесь глав делегаций стран Африки и руководителей африканских региональных организаций, за успех совместной работы по развитию полномасштабного взаимовыгодного сотрудничества, за благополучие, мирное будущее и процветание наших стран и народов!

Спасибо большое, дорогие друзья, что вы сегодня здесь вместе с нами, в России, в Сочи. Благодарю вас.

MIL OSI