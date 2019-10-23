Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное23.10.2019 10:00

Роскосмос полностью выполняет обязательства по эвакуации частей ракет-носителей с полей падения

Государственная корпорация «Роскосмос» полностью выполняет свои обязательства по эвакуации отделяющихся частей ракет-носителей с полей падения и продолжает работу по снижению антропогенной нагрузки от космической деятельности. Данные обязательства, в частности, изложены в подписанном с Правительством Республики Алтай в 2000 году договоре. Госкорпорация и впредь будет работать над снижением антропогенной нагрузки от космической деятельности в частности и на Алтае-Саянский регион.

Роскосмос, организации ракетно-космической промышленности, привлекаемые научные и природоохранные организации и в дальнейшем при реализации космической деятельности Российской Федерации будут прилагать максимум усилий по снижению антропогенной нагрузки на Алтае-Саянский регион и совершенствованию методов оценки экологического воздействия ракетно-космической техники на окружающую среду.

В целях приема отделяющихся частей ракет-носителей при пусках с космодромов Байконур и Плесецк на территориях Республики Казахстан и 19 субъектов Российской Федерации в свое время было открыто более около 150 районов падения. При этом совместными усилиями Госкорпорации «Роскосмос» и Минобороны России количество активно и регулярно используемых районов падения сокращено до 20.

В настоящее время с введением в эксплуатацию объектов наземной космической инфраструктуры нового российского космодрома Восточный проводится оптимизация мест запусков космических аппаратов с перераспределением пусков между космодромами с передачей части пусков на Дальний Восток. Работы по экологическому сопровождению пусков с космодрома Байконур на территории Республики Алтай и Алтайского края проводятся под контролем ФГБУН ИВЭП СО РАН.

Кроме того, все работы, связанные с пусками ракет-носителей типа «Протон», контролируются представителями Роспотребнадзора в Республике Алтай. Только в 2019 году совместными силами были взяты и исследованы более 260 проб почвы, воды, овощей, дикорастущих ягод, ореха и грибов на предмет наличия солей тяжелых металлов и нитратов, а также 80 проб дикоросов и овощей на радиологическое исследование. Отклонений от установленных гигиенических норм не выявлено.

Ежегодно проводятся медицинские научно исследовательские работы по изучению влияния ракетно-космической деятельности на здоровье проживающего вблизи расположенных на территории Алтае-Саянского региона отделяющихся частей ракет-носителей населения. За время реализации рассматриваемых программ медиками обследованы более 2000 человек. При этом фактов явного влияния ракетно-космической деятельности на здоровье населения также не выявлено, а периодически появляющиеся в СМИ сообщения об обнаружении в анализах местных жителей следов НДМГ не соответствуют действительности.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 1998 г. № 514 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1312 «О космодроме «Байконур» в течение 1999 — 2000 гг.» был выполнен комплекс мероприятий по приему от Минобороны России районов падения отделяющихся частей ракет и ракет-носителей.

С момента приёма в эксплуатацию районов падения от Минобороны России только с космодрома Байконур осуществлено более 360 пусков РН. С 2002 г. из районов падения расположенных на территории Алтае-Саянского региона вывезено более 150 тонн фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей.

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