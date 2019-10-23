Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное23.10.2019 17:30

Сборная Роскосмоса на WorldSkills Hi-Tech-2019

С 28 октября по 1 ноября 2019 года в Екатеринбурге пройдет VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2019. В чемпионате примут участие команды 39 ведущих российских корпораций, холдингов и лидеров отечественной промышленности.

Сборная команда Роскосмоса примет участие в чемпионате и поборется за звание лучших в основной категории (до 49 лет), категориях Junior (до 16 лет) и «Навыки мудрых» (50 +). Всего в этом году Сборная команда объединила 64 человека, из которых 41 участник и 23 эксперта-компатриота, по 14 компетенциям. Так, на чемпионате Hi-Tech в 2018 году Роскосмос представляли 27 участников, которые участвовали всего в 7 компетенциях.

В частности, в основной категории команду будут представлять участники по13 компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Охрана труда», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Лабораторный химический анализ», «Рекрутер», «Интернет-маркетинг», «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD», «Технологии композитов», «Инженер-технолог», «Изготовление прототипов», «Сварочные технологии» и «Электроника». В состав Сборной команды вошли победители корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса», который проходил на производственных площадках Госкорпорации в мае текущего года. Это сотрудники Красмаш, МЗ Арсенал, Протон-ПМ, Салаватский химический завод, НПО автоматики, ИСС, РКК «Энергия, НПО Энергомаш, Воткинский завод, Корпорация «ВНИИЭМ».

Под флагом Госкорпорации «Роскосмос» в категории Junior выступят 20 школьников из 5 регионов России — Москва, Московская, Самарская, Свердловская и Калужская области по компетенциям «Инженерия космических систем», «Рекрутер» и «Интернет-маркетинг». В частности, по компетенции «Инженерия космических систем» Госкорпорация «Роскосмос» является партнером второй год подряд. В ней примут участие 6 команд из школ и колледжей Москвы, Московской области (Королёв, Щелково), Свердловской области (Екатеринбург), а также из Самарской и Калужской областей. Развитие этой компетенции направлено на воспитание нового поколения инженерных кадров и помогает в обеспечении ракетно-космической отрасли высококвалифицированными специалистами.

Кроме того, в рамках Hi-Tech-2019 пройдет чемпионат «Навыки мудрых», в котором примут участие 4 сотрудника предприятий Госкорпорации «Роскосмос» по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электроника», «Лабораторный химический анализ».

Представители Роскосмоса примут участие в деловой программе чемпионата, в том числе примут участие в работе Промышленного Совета Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также в круглом столе «Использование методик Worldskills Russia в практике кадровой работы высокотехнологичных предприятий», который состоится 29 октября 2019 г. в 12.00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», зал № 3.8, конгресс-центр.

В период проведения Чемпионата WorldSkillsHi-Tech-2019 ежедневно на стенде Роскосмоса будут проходить образовательные активности и мероприятия. Посетители смогут не только понаблюдать за соревнованиями, но сами поучаствовать в интересных космических мастер-классах и получить памятные сувениры от Госкорпорации.

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