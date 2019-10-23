Состоялась встреча Павла Сорокина с Министром нефти, энергетики и возобновляемых источников энергии Республики Кот-Д’Ивуар Абдурахманом Сиссе

Source: Russia Ministry of Energy

Сочи, 23 октября. – Состоялась встреча заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина с Министром нефти, энергетики и возобновляемых источников энергии Республики Кот-Д’Ивуар Абдурахманом Сиссе.

В ходе встречи обсуждались актуальные направления двустороннего сотрудничества в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, в частности возможности участия российских компаний в геологоразведочных проектах в области нефти и газа, дополнительные материалы по которым будут направлены в Минэнерго России.

По итогам встречи достигнута договоренность о создании профильной рабочей группы для проработки совместных проектов сотрудничества.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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