Состоялась встреча Павла Сорокина с помощником президента Эритреи по торгово-экономическим и финансовым вопросам, президентом компании Red Sea corporation, ENAMKO Хагас Гебрехиветом

Source: Russia Ministry of Energy

Сочи, 23 октября. – Состоялась встреча заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина с помощником президента Эритреи по торгово-экономическим и финансовым вопросам, президентом компании Red Sea corporation, ENAMKO Хагас Гебрехиветом.

В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики, в частности взаимодействие по поиску нефти и газа на шельфе Красного моря, дополнительные материалы по которым партнеры планируют направить в Минэнерго России. По итогам встречи достигнута договоренность о создании Рабочей группы для проработки возможностей сотрудничества в области энергетики и других сферах, представляющих взаимный интерес.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

MIL OSI