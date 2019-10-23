Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы совершенствования порядка использования лесов в Российской Федерации.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела «круглый стол» на тему «Мониторинг реализации Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков»: проблемы обеспечения лесоперерабатывающих предприятий сырьем и эксплуатации лесов на планируемых к созданию особо охраняемых природных территориях».

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Участие в мероприятии приняли восемь членов СФ, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Счетной палаты РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, предприятий лесного комплекса, научно-исследовательских учреждений и общественных организаций представители заинтересованных ведомств, научных и общественных кругов.

В ходе дискуссии обсуждены вопросы мониторинга изменений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков.

Как отметила Татьяна Гигель, решение задачи обеспечения древесиной лесоперерабатывающих предприятий, у которых имеются необходимые мощности – имеет огромное значение в деле борьбы с нелегальным оборотом древесины.

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Татьяна Гигель

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вместе с тем, сенатор констатировала отсутствие должного внимания к этой теме со стороны федеральных органов исполнительной власти, регионов.

«На сегодняшний день мы не имеем ни одного положительного примера, когда бы предприятие обратилось с заявлением и получило бы в аренду лесной участок для заготовки древесины», — сказала Татьяна Гигель, отметив, что механизм предоставления таких участков создан в полном объеме и действует с 19 марта текущего года, включая Федеральный закон, и подзаконные акты Правительства Российской Федерации и Минприроды России.

Мы не имеем ни одного положительного примера, когда бы предприятие обратилось с заявлением и получило бы в аренду лесной участок для заготовки древесины

«Задача законодателей — разобраться в причинах и снять блокировки механизма обеспечения сырьем наших предприятий», — подчеркнула Татьяна Гигель.

Сенатор отметила, что, несмотря на быстрое изменение лесного законодательства (в Лесной кодекс внесено 49 поправок) как никогда актуален вопрос контроля за исполнением данных решений.

Сенатор напомнила, что в соответствии с постановлением Совета Федерации «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке» Рослесхоз совместно с Генеральной прокуратурой проводят проверки исполнения договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины.

«Вместе с тем, — отметила Татьяна Гигель, — нужно подходить в «ручном режиме» к проверкам, чтобы не убить правильный бизнес. Сегодня угрозой для бизнеса являются не только проверки, но и необоснованное увеличение в несколько раз (6–7) арендной платы. Этим проблемам также нужно уделить особое внимание».

Вопросам создания и деятельности особо охраняемых природных территорий, ввиду их особой важности, было принято решение посвятить отдельное парламентское мероприятие.

В ходе обсуждения с докладами выступили заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова, которая проинформировала об объемах заготовки древесины, заместитель директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова, которая сообщила о возможности включения малого и среднего бизнеса в приоритетные инвестиционные проекты на конкурсной основе.

Председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов, председатель Совета «Научно-просветительская и аналитическая Межрегиональная общественная организация «НИИ Изменений» Ирина Азарнина рассказали о проблемах при создании особо охраняемых природных территорий и трудностях, которые испытывает малый и средний бизнес при аренде лесных участков.

Председатель Совета Ассоциации «Центр лесной сертификации» (Хабаровский край) Андрей Захаренков проинформировал о мерах совершенствования правоприменительной практики в субъектах ДФО на лесных участках, предоставленных в аренду.

По теме дискуссии выступили также председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Юрий Шуваев, ведущий научный сотрудник ФГБУ ВНИИниэкологии Минприроды России Алексей Терехов.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края обратила внимание на трудности, которые испытывает социально-ориентированный бизнес.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области Сергей Брилка БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области остановился на финансовых вопросах лесоперерабатывающих предприятий.

В ходе дискуссии ее участники отметили, что, по результатам мониторинга, нормы Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и без предоставления лесных участков» работают не в полной мере, поскольку в течение восьми месяцев открытые конкурсы на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины не проводились по ряду причин. Реализация Федерального закона затруднена, так как на начальном этапе требования к документации, прилагаемой к заявлению на проведение открытого конкурса, неоправданно усложнены.

Таким образом, считают участники «круглого стола», для обеспечения реализации данного механизма необходимо устранить правовой барьер путем уточнения требований к конкурсной документации и восполнить пробел в правовом регулировании рыночной оценки лесных участков. Кроме того, необходимо обеспечить информирование лесоперерабатывающих предприятий о возможности получения лесных участков аренду для заготовки древесины.

По итогам «круглого стола» приняты рекомендации, которые после соответствующей доработки, будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства.

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