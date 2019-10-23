Ю. Воробьев: Важно придать импульс развитию сотрудничества Совета Федерации и Торгово-промышленной палаты РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча сенаторов с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ.

Состоялась встреча членов Совета Федерации с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ.

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области подчеркнул, что цель встречи — не просто обменяться мнениями, а придать импульс взаимодействию, диалогу власти и бизнеса. «Мы можем определить круг вопросов, по которым в ближайшие годы будет развиваться сотрудничество Совета Федерации и ТПП. В частности, нужно наполнять новым содержанием наше двустороннее Соглашение, устанавливать более тесные связи между комитетами, выходить на конкретные законодательные инициативы».

Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Юрий Воробьев

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Сергей Рябухин и Виктор Бондарев

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Сергей Митин и Владимир Полетаев

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Вячеслав Тимченко

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Дмитрий Василенко и Сергей Митин

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Юрий Воробьев

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Встреча членов СФ с руководством и активом Торгово-промышленной палаты РФ

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Юрий Воробьев отметил, что одной из главных задач российской экономики является развитие сферы услуг, малого и среднего предпринимательства. «Сегодня количество таких предприятий продолжает сокращаться. Это тревожная тенденция, исправить которую призвана реформа контрольно-надзорной деятельности. Правительство уже приступило к работе. До середины ноября должен быть подготовлен проект постановления об отмене колоссального массива устаревших правовых актов. Со своей стороны Совет Федерации выступил с предложением об инвентаризации и отмене избыточных нормативных актов не только на федеральном, но и на региональном уровне. Эту позицию поддержал Президент РФ».

Одной из главных задач российской экономики является развитие сферы услуг, малого и среднего предпринимательства

По словам заместителя Председателя СФ, верхняя палата парламента и ТПП совместно работают над законодательством в сфере борьбы с контрафактом питьевой воды.

«Совет Федерации включился в работу по совершенствованию законодательства в сфере лесной отрасли. Мы сформировали межведомственную рабочую группу с участием органов власти, бизнеса и научного сообщества. В настоящее время группа готовит законодательные предложения. Пользуясь случаем, хочу пригласить представителей ТПП присоединиться к работе группы».

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Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что за первое полугодие весенней сессии палата сопровождала более 140 законопроектов, выступала инициатором пакета поправок и ряда проектов федеральных законов.

«Представители ТПП принимают участие в экспертных дискуссиях в рамках Межрегионального банковского совета при СФ, Совета по развитию цифровой экономики, а также других мероприятиях», — сказал глава ТПП.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга затронул вопросы поддержки экспорта и продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки. Парламентарий подчеркнул, что важным условием повышения спроса на нее является ознакомление с ней. С этой целью началась реализация федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

«Для продвижения российского экспорта вводится поддержка участия предприятий в глобальных отраслевых выставках, а также организация деловых бизнес-миссий. Это возможности, которые наши регионы должны задействовать в полной мере».

«Совершенно очевидно, что проводимая работа, в том числе в законотворческой сфере не может быть эффективной без учета мнений предпринимательского сообщества», — добавил сенатор.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области поднял тему правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля. Сенатор затронул вопросы анализа полномочий региональных органов власти и органов местного самоуправления в части контроля и надзора.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области отметил, что в Совете Федерации проводится комплексный анализ ситуации в области оборота упакованной питьевой воды, сбор необходимых данных. Парламентарий подчеркнул важность совершенствования законодательства в этой области. По его словам, вопрос успешного противодействия незаконному обороту контрафактной и фальсифицированной воды должен решаться комплексно и системно, через реализацию спланированных мероприятий.

Без успешного развития экономики невозможно реализовать национальные и федеральные проекты

Во встрече приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области члены Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области и Алексей Синицын, СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области представители ТПП России.

Участники обсудили вопросы поддержки экспорта отечественной продукции, реформы контрольно-надзорной деятельности, развития семейного предпринимательства, а также противодействия незаконному обороту упакованной питьевой воды.

Подводя итоги встречи, Юрий Воробьев подчеркнул, что без успешного развития экономики невозможно реализовать национальные и федеральные проекты. Вице-спикер СФ обратил внимание на важность развития диалога предпринимательского сообщества и представителей органов государственной власти.

По его словам, по наиболее значимым вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности верхняя палата парламента и ТПП должны регулярнее взаимодействовать. «Совет Федерации и ТПП подготовят рекомендации, которые лягут в основу дальнейшей работы», — заключил заместитель Председателя СФ.

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