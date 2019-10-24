Алексей Кулапин принял участие в конференции «Новые технологии в газовой промышленности»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 октября. – В рамках состоявшейся на площадке РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина XIII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин выступил на панельной сессии «Будущее газовой отрасли России и мира», где рассказал о глобальных трендах, влияющих на развитие мировой и российской энергетики и, в частности, на функционирование газовой отрасли.

В своем выступлении он отметил, что сегодня в контексте глобального перехода мировой энергетики к низкоуглеродному развитию расширение использования природного газа приобретает особое значение. Как наиболее чистый ископаемый энергоресурс природный газ призван стать переходным топливом в сторону альтернативных источников энергии. По прогнозам мировых аналитиков, на горизонте ближайших десятилетий объемы его добычи вырастут более чем на треть, а доля в общем энергобалансе дойдет почти до четверти и вплотную приблизится к долям угля и нефти.Большая роль в этом отведена развитию рынка сжиженного природного газа (СПГ), мировой спрос на который к 2035 году удвоится и, по прогнозам, составит более 600 млн т.

Российский ТЭК развивается в русле глобальных трендов. Для того чтобы занять свою нишу на перспективном рынке СПГ в нашей стране наращивается его производство. На данный момент в России уже работает три крупных СПГ-завода общей мощностью почти 30 млн т: «Сахалин – 2», «Ямал СПГ»и «Криогаз-Высоцк». В проработке находится еще несколько крупных проектов, реализация которых позволит нарастить долю российского СПГ на мировом рынке до 15% уже к 2025 году.

Параллельно Россия продолжает развитие инфраструктуры транспортировки трубопроводного газа. На финальной стадии реализации сегодня находятся проекты строительства газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток», продолжается строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Уверен, что реализуемые проекты поспособствуют укреплению позиций нашей страны на мировых энергетических рынках», – заявил Алексей Кулапин.

В качестве еще одного перспективного направления развития мировой энергетики директор Департамента Минэнерго России выделил развитие водородных технологий, в том числе производства водорода из природного газа.

«Сегодня Россия обладает необходимыми заделами в области водородной энергетики, что открывает для нашей страны широкие перспективы для выхода на новые мировые рынки», – подчеркнул он.

Чтобы эффективно воспользоваться имеющимися преимуществами Минэнерго России в инициативном порядке было принято решение о разработке программы развития водородной энергетики Российской Федерации. Ее реализация создаст предпосылки для обеспечения научно-технологического лидерства страны в сфере водородной энергетики.

Повышение конкурентоспособности российского ТЭК на мировой арене и его дальнейшее технологическое развитие напрямую связано с внедрением цифровых технологий, которые позволяют сделать работу отраслей энергетики экономичнее и экологичнее, а также вывести на принципиально новый уровень качество и надежность энергоснабжения потребителей. В нефтегазовой отрасли «умные» решения должны снизить издержки, а также повысить эффективность добычи, переработки и транспортировки энергоресурсов.

В целом цифровая трансформация – ключевая часть нынешнего этапа развития ТЭК. Однако вместе с преимуществами она также несет в себе вызовы, ключевым из которых является обеспечение «сквозной»информационной безопасности. Ответом на него должно стать формирование инфраструктуры«сквозной» информационной безопасности всего ТЭК, его отраслей и компаний на всех этапах и во всех элементах их функционирования. Решение этой задачи предусмотрено в рамках ведомственного проекта «Цифровая энергетика».

В рамках его реализации Минэнерго России совместно с отраслевым сообществом будут проработаны вопросы в части формирования у специалистов компетенций информационной и операционной безопасности, гармонизации усилий по стандартизации в сфере безопасности, а также разработки базовых отраслевых параметров для обеспечения совместимости технологий.

Особое место в этой работе будет отведено образовательной деятельности – обмену знаниями и опытом, анализу и обеспечению удовлетворения потребностей энергетического сектора в программах и курсах повышения квалификации в области кибербезопасности, в том числе с привлечением ведущих российских вузов.

В завершение Алексей Кулапин отметил, что обозначенные векторы развития отраслей ТЭК в целом и газовой отрасли в частности Минэнерго России закладывает при актуализации проекта Энергетической стратегии России на период до 2035 года. «Все эти направления – стратегические. В перспективе они позволят укрепить конкурентоспособность нашей страны на традиционных энергетических рынках и выйти на новые высокотехнологичные рынки», – подчеркнул он.

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