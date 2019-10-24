Анастасия Бондаренко: «Молодежь – это наиболее неравнодушная, креативная, целеустремленная часть персонала компаний»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 октября. – Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко приняла участие в церемонии закрытия XIV Межрегиональной конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть».

В своём приветственном слове замглавы энергетического ведомства отметила, что сегодня в нефтегазовом комплексе трудится порядка 22 % специалистов в возрасте до 30 лет: «Это самый высокий показатель среди отраслей ТЭК».

По словам Анастасии Бондаренко, молодежь – это наиболее неравнодушная, креативная, целеустремленная часть персонала компаний, и главная задача – чтобы этот потенциал был раскрыт и реализован.

Статс-секретарь подчеркнула, что Минэнерго России высоко оценивает опыт работы с персоналом, накопленный «Роснефтью». «Его основа – ставка на развитие мотивации, на раскрытие потенциала, обеспечение личностного роста, привлечение и удержание молодых специалистов, на их вовлечение в решение актуальных технологических, прорывных задач, стоящих перед компанией», – сказала Анастасия Бондаренко.

Замминистра напомнила, что в соответствии с указом Президента Российской Федерации доля компаний, осуществляющих технологические инновации, к 2024 году должна составить 50 %. «В этой связи научно-техническая конференция молодых специалистов, ежегодно проводимая по группе компаний «Роснефти», – эффективный инструмент реализации корпоративной политики как в области развития кадрового потенциала, так и в области наращивания проектных и исследовательских компетенций компаний», – отметила она.

В заключение своего выступления Анастасия Бондаренко пожелала участникам конференции успехов и достижений: «Не останавливаться, продолжать вкладывать силы и время в самих себя, в собственное развитие, а значит, в свое будущее!»

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