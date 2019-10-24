Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по предстоящему запрету на использование открытых систем теплоснабжения для горячего водоснабжения.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание «О реализации требования Федерального закона «О теплоснабжении» в части введения запрета на использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения».

Смотрите также

Как отмечается в материалах к совещанию, в открытой системе вода подается постоянно из теплоцентрали, и это компенсирует ее расход даже при условии полного разбора. При этом чистота воды в трубопроводах не соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм. Закрытая система теплоснабжения – это конструкция, в которой теплоноситель, циркулирующий в трубопроводе, используется только для обогрева, и вода из тепловой сети не отбирается на горячее теплоснабжение.

В системах теплоснабжения закрытого типа, как правило, используются тепловые пункты, в которые горячая вода поступает от поставщика теплоэнергии, например, ТЭЦ. Далее температура теплоносителя доводится до нужных параметров для теплообеспечения и горячего водоснабжения и направляется потребителям.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

1 из 12

Совещание Комитета СФ по экономической политике

2 из 12

Совещание Комитета СФ по экономической политике

3 из 12

Андрей Кутепов

4 из 12

Совещание Комитета СФ по экономической политике

5 из 12

Совещание Комитета СФ по экономической политике

6 из 12

Дмитрий Кузьмин

7 из 12

Совещание Комитета СФ по экономической политике

8 из 12

Совещание Комитета СФ по экономической политике

9 из 12

Совещание Комитета СФ по экономической политике

10 из 12

Совещание Комитета СФ по экономической политике

11 из 12

Совещание Комитета СФ по экономической политике

12 из 12

В заседании приняли участие член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства энергетики РФ, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Андрей Кутепов отметил, что Федеральный закон «О теплоснабжении» установил требование, согласно которому с 1 января 2022 года запрещается использовать централизованные открытые системы теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на указанные нужды.

«До указанного срока осталось не так много времени», — отметил сенатор.

По словам Андрея Кутепова, в регионах возникают трудности по реализации вышеуказанной нормы, в том числе в связи с тем, что необходимо проведение большого объема работ и требуются значительные финансовые затраты.

«В Петербурге, например, проблема обсуждалась в Законодательном Собрании в феврале 2019 года. Постоянная комиссия по городскому хозяйству, провела расширенное заседание эту тему. Цифры, приведенные на заседании следующие: общая стоимость мероприятий по переводу на закрытую систему горячего водоснабжения в городе оценивается в размере не менее 100 миллиардов рублей, а по некоторым оценкам – до 200 миллиардов рублей, причем львиная доля этих расходов пойдет на установку индивидуальных тепловых пунктов», — сказал сенатор.

По его словам, в Петербурге проведены два эксперимента по переводу домов на закрытую систему горячего водоснабжения. В одном случае эксперимент удался, а в другом – нет, потому что перевод на закрытую систему требует согласия 2/3 собственников жилья в многоквартирном доме, так как относится к работам по капремонту.

Цель перехода на закрытые системы горячего водоснабжения – повысить качество горячей воды, качество теплоснабжения

«Известно, что цель перехода на закрытые системы горячего водоснабжения – повысить качество горячей воды, качество теплоснабжения. Но не все регионы одинаковы. В Петербурге, например, качество горячей воды соответствует нормам. Преимущества закрытой системы ГВС не оспариваются – это экономия на теплопотерях при движении горячей воды по тепломагистралям плюс сокращается риск аварий на теплотрассах, что в Петербурге происходит нередко. Однако затраты колоссальны и их целесообразность требует дополнительного обсуждения», — считает парламентарий.

Участники совещания также обсудили разрабатываемый законопроект «О внесении изменения в статью 29 Федерального закона «О теплоснабжении». Он направлен на установление возможности дальнейшего применения открытых систем теплоснабжения в городских поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, а также в городах федерального значения. Проект предусматривает, в том числе, что срок прекращения использования этих систем устанавливается в соответствии со схемами теплоснабжения, утвержденными Министерством энергетики РФ.

В обсуждении приняли участие заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Алексей Храпков, директора Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Светлана Никонова.

MIL OSI