А. Майоров: Принят в первом чтении законопроект, позволяющий обеспечить учащихся начальных классов сбалансированным питанием, в том числе горячим

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект внесен В. Матвиенко и депутатами Государственной Думы.

Председатель Комитета Совета Федерации Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции».

Сенатор напомнил, что документ внесен в нижнюю палату парламента членом Совета Федерации Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга депутатами Государственной Думы Вячеславом Володиным, Сергеем Неверовым, Ириной Яровой, Сергеем Мироновым, Геннадием Зюгановым, Владимиром Жириновским, Владимиром Кашиным.

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Алексей Майоров отметил, что законопроект в сфере детского питания разрабатывался в профильном Комитете СФ с 2017 г. в соответствии с поручением Совета Федерации. «Законопроект был подготовлен нашей рабочей группой и в дальнейшем, в соответствии с решением руководства Совета Федерации, работа над ним была продолжена на площадке Государственной Думы», — уточнил парламентарий.

Сенатор добавил, что новая редакция законопроекта направлялась в Правительство РФ для подготовки заключения, и по итогам этого рассмотрения было принято решение внести необходимые нормы в сфере детского питания в действующее законодательство. «Таким образом, был подготовлен законопроект, который и был сегодня принят, и в который вошли многие положения проекта закона, разработанного в Совете Федерации».

Был подготовлен законопроект, в который вошли многие положения проекта закона, разработанного в Совете Федерации

Алексей Майоров подчеркнул, что документ направлен на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию норм национального законодательства с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также правовое закрепление и определения принципов здорового питания, в том числе организации горячего питания детей.

По словам главы Комитета СФ, в предложенной редакции уточняются понятия качества пищевой продукции, характеристики, его определяющие (безопасность, потребительские свойства, энергетическая и пищевая ценность, аутентичность), вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организация качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. «Учитывая значимость качественного питания для здоровья детей, их развития, документ предусматривает специальную главу по организации питания детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей».

Алексей Майоров считает, что принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований.

Сенатор обратил внимание, что законопроектом также предусматривается внесение в статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» изменений, предусматривающих обеспечение горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования. «Для целей обеспечения учеников одноразовым горячим питанием в условиях возможного дефицита бюджетных средств предлагается в части 4 статьи 37 закона об образовании предусмотреть возможность предоставления региональным бюджетам субсидий из федерального центра. Наш Комитет единогласно поддержал предложенную редакцию федерального закона», — сказал Алексей Майоров.

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