Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Терра Тех24.10.2019 10:54

Виртуальная реальность поможет инвесторам в оценке лесных ресурсов

Коммерческий оператор услуг дистанционного зондирования Земли и геосервисов «ТЕРРА ТЕХ», дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), разработало виртуальную среду для представления основных параметров оценки лесных ресурсов. Работа выполнена в рамках сотрудничества компании с ФГБУ «Рослесинфорг» в области внедрения технологий виртуальной реальности для мониторинга и наглядной демонстрации изменений в лесном хозяйстве страны, а также для оценки экономической эффективности вовлечения лесов в хозяйственный оборот.

Возможности дистанционного VR-мониторинга динамики вырубок, лесотаксации и при инвестиционной оценке лесных участков по спутниковым данным были представлены на организованной «Рослесинфоргом» научно-практической конференции «Инвентаризация лесов и лесоустройство для целей лесоуправления и бизнеса» в Казани.

Директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев: «ФГБУ „Рослесинфорг“ традиционно является активным потребителем данных дистанционного зондирования Земли. Сегодня мы, следуя ведущим мировым трендам, переводим учет лесоизменений в цифровой формат. Для нас применение технологий виртуальной реальности как инструмента объединения, визуализации и анализа данных о состоянии лесных активов, в том числе их инвестиционной привлекательности, — это новый позитивный опыт. Использование геосервисов и технологий виртуальной реальности в лесной отрасли поможет государству и бизнесу в принятии взвешенных управленческих решений».

Генеральный директор «ТЕРРА ТЕХ» Милана Элердова: «С помощью платформы ATLAS VR мы совместно с „Рослесинфоргом“ в наглядной форме показали, как дистанционный космический мониторинг позволяет получать актуальные данные о любом участке леса и определять наиболее перспективные с экономической точки зрения районы лесозаготовки. Наши технологические решения позволяют выполнять оценку состояния лесного фонда и выходить с этой информацией к инвесторам, оценивать условия и инфраструктуру лесопользования. Применение современных геоинформационных решений способствует повышению активности инвесторов, модернизации и цифровизации лесного хозяйства России».

Платформа виртуальной реальности ATLAS VR работает на основе комплекса технологий обработки космических снимков, классификации породного состава методами машинного обучения, оценки высоты древостоя, полученной с помощью стереосъемки, и позволяет создавать цифровые копии объектов лесного хозяйства с возможностью отображения изменений в динамике. VR-платформа предоставляет пользователям уникальную возможность при работе в редакторе самостоятельно загружать снимки, пользовательские материалы, создавать трехмерный контент для планирования и управления лесопользованием.

MIL OSI