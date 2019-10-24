Source: Russia – Council of the Federation

В ходе поездки в Ненецкий автономный округ сенатор встретилась с выпускниками детского дома.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе поездки в регион встретилась с выпускниками детского дома.

По словам сенатора, наиболее проблемными для ребят являются вопросы предоставления жилья и поиска работы.

Смотрите также

«По действующему законодательству ребенок из числа детей-сирот, вставший на учет в Центр занятости, имеет право получать пособие по безработице в течение полугода, равное средней заработной плате по региону. Для Ненецкого округа это внушительная сумма», — отметила парламентарий.

Учитывая временный характер такой поддержки, Римма Галушина предложила рассмотреть возможность ее замены на другие, нематериальные льготы, направленные на решение конкретных вопросов, касающихся условий проживания и других.

В ходе беседы также поднималась проблема оплаты коммунальных услуг для студентов, которые получают высшее образование за пределами Ненецкого округа.

Как отметила Римма Галушина, на территории НАО высших образовательных организаций нет. «Согласно окружному законодательству, коммунальные расходы компенсируются только тем студентам, которые обучаются в регионе. В дальнейшем я намерена разобраться в этом вопросе и проработать его решение», — заключила законодатель.

MIL OSI