Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Позвольте мне Вас ещё раз поприветствовать.

Между Россией и Маврикием поддерживаются отношения дружбы, сотрудничества, и в прошлом году им исполнилось 50 лет. У нас активно идёт диалог по линии министерств, ведомств.

В этом году руководитель контртеррористического подразделения принял участие в 10-й международной встрече высоких представителей, курирующих эту сферу деятельности.

Мы на двух сессиях сегодня много говорили о борьбе с терроризмом, и я думаю, что такое сотрудничество по линии специальных служб имеет большое значение для всех.

Мы признательны вашей стране за активную работу вместе с российским Министерством иностранных дел на международных площадках и приветствуем, конечно, активную роль Маврикия в африканских делах.

У нас есть вопросы, связанные с нашими бизнес-интересами, например в сфере рыболовства. Есть и некоторые другие совместные интересы.

Очень рад возможности поговорить сегодня с Вами на полях нашего форума.

П.Вьяпури (как переведено): Благодарю Вас, господин Президент.

Что касается терроризма, должны информировать Вас, что мы проголосовали за принятие закона о противодействии терроризму, мы осознаём угрозу и внедряем специальные меры по контролю.

Хотел бы вернуться к некоторым основным вопросам, которые поднимал ранее сегодня. В первую очередь, безусловно, хотел бы поблагодарить Вас за то, что пригласили нас в Сочи для участия в великом саммите.

Ранее сегодня уже упоминали о том, что мы высоко ценим поддержку России в установлении суверенитета над архипелагом Чагос, однако ситуация не разрешилась до конца. Соединённое Королевство установило срок – до 22 ноября [британцы] должны покинуть архипелаг, чтобы Маврикий смог вернуть назад свою территорию.

Смотрите также

MIL OSI