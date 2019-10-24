Встреча с Президентом Кении Ухуру Кениаттой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые коллеги!

Спасибо, что вы приехали к нам для совместной работы.

В начале хотел бы отметить, что история дружественных межгосударственных связей между Россией и Кенией берёт своё начало с обретения вашей страной независимости, которую провозгласил Ваш отец, господин Президент, – первый президент Кении Джомо Кениатта.

И уже через день произошло установление дипотношений, соответственно двенадцатого и четырнадцатого декабря 1963 года. Уверен, что наша встреча даст хороший импульс дальнейшему укреплению российско-кенийского взаимодействия.

Помню, как в июне 2012 года беседовал с Премьер-министром Кении. И свой вклад в развитие двусторонних связей вносят парламенты наших стран. Надеюсь, это сотрудничество на уровне парламентов также будет продолжаться и создавать хорошие условия для развития наших отношений. По инициативе парламентариев, кстати, в 2011 и 2012 годах проведены два российско-кенийских бизнес-форума, что заслуживает, на мой взгляд, всяческой поддержки.

Конечно, приоритетом считаем развитие торгово-экономических связей и обеспечение стабильного роста товарооборота. В 2018 году показатели увеличились на небольшую долю, но всё же это плюс на 1,2 процента. Мы рады тому, что на кенийском рынке закрепляются и некоторые российские компании.

Надеюсь, нам удастся сегодня ещё несколько подробнее об этом поговорить.

У.Кениатта (как переведено): Благодарю Вас!

И позвольте мне ещё раз сказать, что от своего имени и от имени нашей делегации я очень благодарен Вам и народу России за такой радушный и тёплый приём. С самого момента нашего прибытия в этом прекрасном городе это было так.

Уверен, что инициатива, которую вы организовали и начали, а именно экономический форум и саммит Россия – Африка, сблизит не только Россию и Кению, но и Россию и Африку в целом, предоставит прекрасные возможности для расширения и углубления наших отношений на двустороннем уровне, как я уже сказал, и многостороннем уровне, а также позволит, как Вы сказали, восстановить исторические отношения между Россией и Африкой.

И ещё раз, как Вы и говорили, стремления Африки были подпитаны отношениями, основанными на поддержке России. И мой отец Джомо Кениатта черпал видение и вдохновение у советских лидеров. И то, чего мы достигли тогда, невозможно было бы без поддержки Советского Союза.

Ваше превосходительство, для сохранения этой памяти и наследия хотел бы попросить Вас обеспечить возвращение некоторой информации, которая связана с деятельностью и историей борцов за независимость, в том числе Джомо Кениатты. Это мы действительно очень высоко оценили бы. Наши чиновники активно работают и будут работать с вами для того, чтобы сложить общую картину нашей истории.

Господин Президент, также считаю, что этот российско-африканский форум предоставит возможность для того, чтобы сосредоточить внимание на средствах и способах решения экономического, культурного, образовательного, политического диалога таким образом, чтобы это служило во благо нашим странам и для того чтобы укрепить партнёрство между Россией и Африканским союзом.

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