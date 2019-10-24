Встреча с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые коллеги!

Мы очень рады видеть всех вас в Сочи.

Господин Президент, это не первый Ваш визит в нашу страну. Надеюсь, что пребывание в Сочи и участие в саммите Россия – Африка оставит у Вас самые приятные впечатления и послужит дальнейшему продвижению российско-экватогвинейских отношений.

Мы считаем Вашу страну перспективным партнёром для России. Межгосударственное сотрудничество традиционно носит дружеский характер. И в прошлом году мы отметили 50-летие со дня установления дипломатических отношений.

Поддерживаем постоянный политический диалог. Недавно подписали соглашение о сотрудничестве между верхними палатами парламентов двух стран. Осуществляются контакты между внешнеполитическими ведомствами.

Мы благодарны Вам, уважаемый господин Президент, за неизменную поддержку ряда наших инициатив на международных площадках, в том числе в рамках Организации Объединённых Наций. Это касается проблем героизации нацизма. Вы проголосовали за проект по международной информационной безопасности, неразмещение первыми оружия в космосе и так далее.

Хотел бы отметить, что показатели двусторонней торговли у нас, к сожалению, пока нестабильны. Мы наблюдаем то всплеск, то снижение. Думаю, что совместными усилиями мы должны это положение выравнивать, должны сделать наше сотрудничество стабильным.

Наиболее перспективными сферами взаимодействия считаем геологоразведку, совместную добычу и переработку углеводородов, строительную инфраструктуру, электроэнергетику.

Значительный импульс развитию связей в топливно-энергетической сфере могло бы придать и возобновление деятельности рабочей группы по сотрудничеству в области энергии. Думаю, что как раз по всем этим темам мы сегодня с Вами поговорим.

Т.Мбасого (как переведено): Большое спасибо, господин Президент!

Прежде всего мне хотелось бы поблагодарить Вас за приглашение, которое Вы мне направили, а также за тёплый приём с самого нашего прибытия в аэропорт Сочи, поблагодарить вас за гостеприимство и прежде всего за развитие и осуществление этой конференции, этой встречи.

Это действительно было прекрасное мероприятие. Мы хотим Вас поздравить с этим мероприятием и также сказать Вам, что в рамках этого первого саммита Россия – Африка Экваториальная Гвинея подписала два соглашения.

Нам кажется, что Россия должна быть первейшим партнёром Экваториальной Гвинеи, несмотря на то что у нас много сотрудничества с разными странами, и с вами в том числе. Нам хотелось бы развивать экономическое сотрудничество, и развивать его значительно, и поэтому состоялось подписание двух соглашений – одного с «ЛУКОЙЛом» в нефтегазовом секторе и второго с «Росгео» в геологическом секторе, которые также будут работать с Экваториальной Гвинеей.

И конечно, нам хотелось бы работать с российскими компаниями, они могли бы участвовать в развитии нашего государства. У нашей страны благоприятные условия для инвестиций иностранного капитала, поэтому нам хотелось бы поблагодарить Вас за эту встречу и призвать российские компании к инвестициям в Экваториальную Гвинею.

Смотрите также

MIL OSI