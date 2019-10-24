В СФ обсудили вопросы разработки новых и современных методов увеличения нефтеотдачи

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялся «круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение повышения эффективности разработки месторождений углеводородного сырья: проблемы и перспективы».

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение повышения эффективности разработки месторождений углеводородного сырья: проблемы и перспективы».

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Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга отметил, что Правительство России утвердило «дорожную карту» реализации мер по освоению нефтяных месторождений и увеличению объемов добычи нефти. «Совет Федерации рекомендовал Правительству определить федеральные органы исполнительной власти, ответственные за развитие и внедрение методов увеличения нефтеотдачи», — сказал парламентарий, подчеркнув актуальность рекомендаций.

Сенатор напомнил, что в Послании Федеральному Собранию глава государства назвал возможность технологического отставания одной из основных угроз национальной безопасности. «В российской нефтедобывающей отрасли такое отставание заключается в низких показателях коэффициента извлечения нефти и скромных объемах разработки трудноизвлекаемых запасов, которые в связи с отработкой активных рентабельных запасов должны стать основным резервом добычи», — считает председатель Комитета СФ.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Юрий Федоров и Александр Жуков

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Юрий Федоров

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Александр Жуков

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Андрей Кутепов и Юрий Важенин

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов и Юрий Важенин

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Юрий Важенин

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Андрей Кутепов

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Андрей Кутепов обратил внимание, что в настоящее время недостаточно внедряются современные методы увеличения нефтеотдачи (МУН), широко применяемые в других странах. «Развитие и внедрение современных методов имеет значение не только для повышения рациональности использования запасов нефти, но и для прироста извлекаемых запасов в районах традиционной добычи с имеющейся инфраструктурой без проведения геологоразведочных работ».

Член Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проинформировал, что для ускорения решения проблемы был подготовлен проект технического задания на разработку подпрограммы «Повышение нефтеотдачи пластов на период до 2035 года».

В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики представители профильных министерств и ведомств, руководители нефтегазовых компаний, предприятий, обслуживающих нефтегазотранспортные системы, научных и проектных организаций.

С основными докладами выступили заведующий отделом Федерального научного центра Научно-исследовательского института системных исследований РАН Сергей Вольпин, директор Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Министерства природных ресурсов и экологии РФ Алексей Орел, генеральный директор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров.

Участники рассмотрели механизмы повышения эффективности добычи нефти, среди которых предоставление льгот для разработки трудноизвлекаемых запасов. Они отметили, что добыча минерального сырья, прежде всего, нефти, природного газа и газового конденсата обеспечивает половину доходов федерального бюджета, а с учетом загрузки взаимосвязанных отраслей энергетики, транспорта и переработки — около 2/3 доходов бюджета. Добыча и использование углеводородного сырья составляет основу экономики и базис для развития других отраслей.

Андрей Кутепов сообщил, что по итогам обсуждения рекомендации будут проработаны и направлены в Правительство РФ, Государственную Думу и соответствующие министерства.

«Комитет намерен не только принимать важные рекомендации, но и контролировать их выполнение, прежде всего, постановления Совета Федерации в части определения органов, ответственных за решение проблемы повышения нефтеотдачи», — заявил сенатор.

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