Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Байконур24.10.2019 14:00

День, когда не стартуют ракеты

В Байконуре прошли традиционные мероприятия, посвященные памяти ракетчиков, погибших на космодроме в 1960 и 1963 годах. Ежегодно, 24 октября, работники и ветераны ракетно-космической отрасли, а также жители Байконура собираются на траурном митинге, чтобы почтить память испытателей ракетной техники.

24 октября 1960 года в 18:45 во время предстартовых работ на заправленной баллистической ракете Р-16 произошел преждевременный запуск маршевого двигателя второй ступени. Своим факелом он разрушил днище окислителя первой ступени, а затем — и бак горючего второй ступени. Произошел взрыв более 100 тонн компонентов топлива, воздушных баллонов системы наддува баков. В результате взрыва начался пожар. В огне погибли 74 человека (57 военнослужащих и 17 представителей промышленности), ранения и ожоги получили 49 человек, некоторые из них скончались уже в госпитале.

В этот же самый день на космодроме тремя годами позже случилась еще одна трагедия. В 1963 году при испытаниях МБР Р-9А из-за возникновения искры в загазованной атмосфере вспыхнул пожар в шахте стартовой позиции площадки 70, погибло 8 человек. Пары керосина и кислорода образовались в результате заправки учебной ракеты топливом накануне, 23 октября. С тех пор 24 октября считается скорбной датой в истории отечественной космонавтики. В этот день на космодроме не проводятся технологические работы повышенной опасности и пуски ракет.

На траурном митинге в сквере погибшими ракетчикам в городе выступили и вспомнили подвиг испытателей космической техники директор филиала Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Хачатурян, заместитель главы администрации г. Байконур Николай Адасев, представители предприятий ракетно-космической промышленности и ветераны космодрома.

В. Хачатурян отметил, что память о павших испытателях всегда будет жить в сердцах байконурцев:

Каждый год мы собираемся, чтобы помянуть наших товарищей — ракетчиков, погибших в той страшной катастрофе. Они выполняли свой долг, создавая ракетный щит нашей Родины. К сожалению, испытания ракеты Р-16 на стартовом комплексе в тот злополучный день, 24 октября, обернулись трагической аварией. Но последующие поколения извлекли урок, и мы никогда не забудем о тех испытателях, благодаря которым произошло стремительное развитие ракетной промышленности.

Далее представители предприятий и ветераны космодрома почтили память и провели митинг на пл.41 космодрома, где на месте трагедии сейчас расположен Мемориал и Вечный огонь. В дань памяти были возложены цветы также и к памятнику Михаилу Янгелю на пл.42 около технического комплекса ракеты космического назначения «Зенит-М».

В мероприятиях приняли участие директор филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный» Валинур Агишев, директор филиала АО «СП «Байтерек» на комплексе «Байконур» Максат Анаров и другие руководители и коллективы предприятий ракетно-космической промышленности на космодроме Байконур.

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