Е. Зленко: Нужно выработать системные предложения по восстановлению запасов ценных видов сиговых рыб Западной Сибири

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось совещание, посвященное совершенствованию мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на водные биоресурсы.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа провела совещание на тему «Совершенствование системы мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания. Восстановление запасов ценных видов сиговых рыб Западной Сибири».

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Сенатор отметила, что рыбохозяйственный комплекс во внутренних водоемах необходимо рассматривать как один из элементов экономической системы страны, обеспечивающий продовольственную безопасность, а также способствующий обеспечению занятости населения регионов и их социально-экономическому развитию.

По словам Елены Зленко, среди основных проблем, препятствующих эффективному развитию рыболовства, — недостаточный уровень работ по рыбохозяйственной мелиорации в целях сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, высокая антропогенная нагрузка на водные биоресурсы во внутренних водных объектах, недостаточный уровень компенсационных мероприятий, а также несовершенство нормативной базы.

Cреди основных проблем, препятствующих эффективному развитию рыболовства, — недостаточный уровень работ по рыбохозяйственной мелиорации

«В результате воздействия хозяйственной деятельности на запасы ценных рыб Западной Сибири — сибирского осетра, муксуна, нельмы, чира, стерляди и сига — нарушаются пути и сроки миграций, снижается воспроизводительная способность, ухудшаются условия нагула и нереста, а осуществление компенсационных выпусков проходит за счет молоди пеляди, что приводит к снижению численности запасов ценных сиговых рыб и замещению в биологических системах наиболее ценных видов малоценными видами», — сказала сенатор.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Орденов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Елена Зленко

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Геннадий Орденов и Эдуард Исаков

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Елена Зленко сообщила, что в 2017–2018 гг. из всего количества хозяйствующих субъектов, обязанных осуществлять мероприятия по компенсации наносимого водным биологическим ресурсам вреда, 45 проц. такую деятельность не выполняли. Парламентарий подчеркнула, что необходимо выработать системные предложения по совершенствованию этой работы.

И. о. начальника управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Александр Малашенко в своем выступлении указал на низкий уровень осуществления искусственного воспроизводства рыбных ресурсов и отметил важность совершенствования нормативно-правовой базы.

Директор по научной работе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Олег Булатов проинформировал о состоянии запасов сиговых рыб в Западно-Сибирском рыбохозяйстве.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Ростехнадзора, Росприроднадзора, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, научных, коммерческих и общественных организаций.

По итогам обсуждения выработаны предложения в адрес Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, Министерства сельского хозяйства РФ, Росрыболовства, Ростехнадзора и Росприроднадзора, направленные на восстановление запасов ценных видов, в первую очередь, сиговых рыб Западной Сибири.

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