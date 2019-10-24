Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в парламентских слушаниях, посвященных реализации поручений Президента России по сохранению озера Байкал.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняла участие в парламентских слушаниях на тему «О ходе реализации поручений Президента Российской Федерации по сохранению озера Байкал».

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Мероприятие организовал Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям под руководством Николая Николаева.

Сенатор напомнила, что на 452-м заседании Совета Федерации Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Председателем СФ было дано поручение совместно с соответствующими органами государственной власти проработать вопрос, связанный с реализацией проекта по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».

По словам Елены Зленко, этот вопрос находится на контроле Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользования. Она рассказала, что в ноябре 2018 г. сенаторы с участием представителей профильных министерств и ведомств, заинтересованных организаций провели совещание «О ходе выполнения мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК». В ходе совещания были рассмотрены проблемные вопросы реализации проекта по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», намечены пути их решения.

Елена Зленко сообщила, что в период осенней сессии 2019 г. Комитет СФ запланировал совещания по указанному вопросу.

В условиях возникновения огромных экологических рисков нужны особые порядки, которые нигде не прописаны

Как отмечает сенатор, сегодня Министерство природных ресурсов и экологии России идет классическим путем – разработка проектно-сметной документации в установленные сроки, ее экспертиза, конкурсные процедуры. Но в условиях возникновения огромных экологических рисков нужны особые порядки, которые не прописаны нигде, в том числе в базовом законе «Об охране озера Байкал», считает парламентарий.

Елена Зленко подчеркнула, что экологическое законодательство за это время существенно продвинулось вперед, и очень важно, чтобы этот закон соответствовал новым реалиям. Это касается и системы обращения с отходами на Байкале. Необходимость совершенствования законодательства касается и выделения земельных участков многодетным семьям, проживающим в особо охраняемых природных территориях, строительства социальных объектов.

В парламентских слушаниях приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, депутаты Государственной Думы, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Владимир Логинов, аудитор Департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Михаил Мень, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, представители субъектов РФ.

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