И. Каграманян встретился с предпринимателями Ярославской области и принял участие в акции, посвященной здоровому долголетию

Source: Russia – Council of the Federation

На встрече, в частности, обсуждалась тема социального предпринимательства.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе встретился с предпринимателями, в том числе с представителями малого бизнеса.

Сенатор ответил на ряд вопросов, дал рекомендации и озвучил желание поддержать некоторые инициативы участников диалога. В частности, предприниматели представили проекты в сфере медицины: изготовления тренажеров, деталей для протезов, медицинских приборов.

На встрече обсуждались темы, связанные с требованиями при оснащении медкабинетов, новыми возможностями фельдшерско-акушерских пунктов, введением в тираж медицинских изобретений. Отдельно был поднят вопрос социального предпринимательства в Ярославской области, высказывались предложения по созданию в регионе социального инкубатора.

Игорь Каграманян также принял участие в профилактической акции «Академия здоровья 60+», которая прошла в г. Любиме в рамках реализации национального проекта «Демография». Были организованы мастер-классы по скандинавской ходьбе, лекции по здоровому образу жизни и семинар по здоровому питанию. Специалисты измерили представителям старшего поколения артериальное давление, проверили состояние сосудов пациентов.

В проекте «Демография» есть важная составляющая – формирование здорового образа жизни

Сенатор подчеркнул, что этот нацпроект, как и проект «Здравоохранение», очень важны для улучшения качества жизни людей, укрепления здоровья. «В проекте «Демография» есть важная составляющая – формирование здорового образа жизни. Опыт Ярославской области в этом направлении был положительно оценен на Всероссийском форуме общественного здоровья», — отметил парламентарий.

Как сообщил Игорь Каграманян, при поддержке правительства региона активно развивается профилактический проект «Здоровая Ярославия». «Регулярно проводятся Дни здоровья. Врачи выезжают в районы и обследуют граждан по основным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней. Ведется внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте».

Парламентарий также вручил награды «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив ученикам Любимской школы Артему Ерусланову и Андрею Иванову. Подростки награждены за спасение утопающего.

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