Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с представителями науки и бизнес-сообщества.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел встречу с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний «Проблемы развития Нечерноземья и возрождение льноводства в РФ».

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Сенатор отметил, что лен является исконной сельскохозяйственной культурой в России. «Необходимость возрождения и развития льноводства очевидна. Льноволокно — не только текстильное, но и стратегически важное сырье, используемое во многих отраслях экономики», — добавил парламентарий.

По его словам, основными проблемами в выращивании и переработке льна являются нехватка устойчивых рынков сбыта, современных производств, сельскохозяйственной техники и квалифицированных кадров. Отсутствие современной технической базы привело к тому, что в ряде регионов аграрии либо полностью отказались от льноводства, либо сократили объемы до минимума.

Основными проблемами в выращивании и переработке льна являются нехватка устойчивых рынков сбыта

В ходе встречи обсуждались вопросы увеличения объемов производства льняной продукции текстильной промышленности, повышения внутреннего потребительского спроса и экспорта.

Сергей Митин

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Встреча С. Митина с представителями науки и бизнес-сообщества по подготовке парламентских слушаний

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Кроме того, затрагивались темы проведения научно-исследовательских работ по выведению новых высокоурожайных сортов льна-долгунца и их своевременной регистрации, восстановления структуры, привлечения стратегических инвесторов в льняную отрасль, реконструкции промышленных баз и формирование новых индустриальных центров на основе развертывания сети заводов по переработке льноволокна и агропроизводств с высокой производительностью труда.

«Все эти вопросы будут подниматься в рамках парламентских слушаний, которые пройдут 28 ноября 2019 года. В мероприятии помимо законодателей примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертного и бизнес-сообществ», — сообщил Сергей Митин.

В тот же день сенатор принял участие в научно-методическом семинаре Аналитического управления на тему «Возможные подходы к решению проблем развития льноводства в Российской Федерации».

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