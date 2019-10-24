Л. Бокова: Сегодня остро ощущается необходимость совершенствовать правовое регулирование в сфере цифровизации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела семинар-совещание на тему «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области провела семинар-совещание на тему «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ».

Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Людмила Бокова

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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Семинар-совещание «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ»

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В мероприятии участвовали статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Савва Шипов, заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак, заведующий кафедрой информационного права, информатики и математики Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) Андрей Морозов, представители научного сообщества и общественных организаций, эксперты.

Людмила Бокова отметила, что в последнее время цифровизация становится одним из самых обсуждаемых процессов. «Цифровые технологии внедряются в банковскую деятельность, транспорт и логистику, а такие сферы, как интернет вещей, телемедицину, предоставление государственных услуг и вовсе немыслимо представить без них. Под их влиянием многие традиционные отрасли подвергаются существенной трансформации, причём этот процесс происходит очень быстрыми темпами, настолько быстрыми, что федеральная нормативная база за ним просто не поспевает».

Цифровые технологии внедряются в банковскую деятельность, транспорт и логистику, а такие сферы, как интернет вещей, телемедицину, предоставление государственных услуг

Сенатор указала, что понятийный аппарат цифровой экономики, инновационные методы управления, например, блокчейн, использование криптовалют, применение технологий анализа «больших данных» — лишь некоторые из областей, в которых сегодня наиболее остро ощущается необходимость совершенствования правового регулирования.

«Как видится нам в Совете Федерации, регулирование обширной сферы качественно новых отношений явно нуждается в нестандартных подходах, и регулятивные песочницы — один из таких подходов», — отметила она.

Савва Шипов подчеркнул, что принятие законопроекта об экспериментальных цифровых режимах – один из важнейших приоритетов по регулированию цифровой экономики. «Мы знаем, что скорость изменений увеличивается с развитием технологий, и сложно успевать нормативным регулированием за этими стремительными изменениями».

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«Если делать это сразу для всей территории страны, для всех участников общественных отношений, возникают существенные риски и могут возникнуть непредвиденные последствия». Возможность действовать через экспериментальные правовые режимы позволит эти риски минимизировать, а также запустить эти изменения гораздо быстрее, чем традиционным путем, который предполагает принятие федеральных законов.

Савва Шипов познакомил участников заседания с сутью положений законопроекта, в частности, с понятием «экспериментальный правовой режим», сферами его применения.

Денис Новак указал, что Министерство юстиции активно принимало участие в доработке указанного законопроекта. «На наш взгляд, в предложенном варианте он приобрел оптимальный вид с точки зрения ео соответствия конституционным положениям о разделении властей. Сейчас найдена правильная модель делегирования законодателям, Правительству возможности устанавливать специальное регулирование, которое будет отличаться от общего регулирования, установленного федеральными законами в определенных отраслях.

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