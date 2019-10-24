Минэнерго России оценило готовность к отопительному сезону ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и Северной дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 октября. – Сформированные Департаментом оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации комиссии провели оценку выполнения условий готовности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и Северной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» к работе в отопительный сезон 2019/20 годов.

Основная задача работы комиссии – проверить достоверность отчетной информации, на основе которой осуществляется мониторинг работы энергокомпаний и принимается решение о готовности к работе в отопительный сезон.

По результатам работы комиссий были выявлены многочисленные факты представления недостоверных отчетных данных в части технического состояния основного оборудования и выполнения необходимых технических мероприятий, в области работы с персоналом и выполнения организационных мероприятий, а также обеспеченности ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ.

Так, по итогам проведенной работы по корректировке исходных данных, используемых для расчета, индекс технического состояния силовых трансформаторов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» был снижен до 50, а Северной дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД» до 30 баллов, что характеризуется как неудовлетворительное техническое состояние. ИТС ЛЭП в ОГУЭП «Облкоммунэнерго» был снижен по результатам пересчета с 95,64 до 58, а ИТС ЛЭП Северной дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД» изначально был неверно рассчитан для всех ЛЭП организации и нуждается в полном пересчете.

Вместе с тем были зафиксированы факты не проведения требуемых для эксплуатации оборудования мероприятий, таких как техническое освидетельствование маслонаполненного оборудования.

Также в рамках работы комиссий было зафиксировано отсутствие на рабочих местах персонала необходимой документации.

По результатам комиссионной оценки индекс готовности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» к работе в отопительный сезон 2019/20 годов составил 0,76, а индекс готовности Северной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» составил 0,84, что соответствует уровню готовности «не готов».

Результаты работы комиссии были оформлены соответствующими протоколами с указанием рекомендаций по устранению выявленных нарушений.

Комиссии по оценке выполнения условий готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон осуществляли свою деятельность в периодс 15 по 18 октября 2019 года (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») и с 21 по 23 октября 2019 года (Северная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД») В состав комиссий вошли представители Минэнерго России, Ростехнадзора, АО «СО ЕЭС» и АО «Техническая инспекция ЕЭС».

Решение о формировании комиссий принимается в случае превышения значений специализированных индикаторов (рост аварийности, наличие несчастных случаев и иные установленные показатели), свидетельствующих о предоставлении энергокомпаниями недостоверной информации.

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