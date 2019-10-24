Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в работе III Всероссийского Молочного форума «Вологда – молочная столица России».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области принимает участие в работе III Всероссийского Молочного форума «Вологда – молочная столица России», приуроченного к 180-летию со дня рождения Николая Васильевича Верещагина.

Мероприятие проходит 24–25 октября в Вологде.

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В документе отмечается, что Молочный форум является традиционной и эффективной площадкой для диалога между представителями науки, бизнеса и государства по актуальным вопросам, который позволит найти ответы на актуальные вопросы, определить эффективные механизмы решения отраслевых задач, направленных на создание условий для дальнейшего развития молочной отрасли Российской Федерации.

Виктор Новожилов подчеркнул, что молочная промышленность является одним из важнейших элементов в структуре агропромышленного комплекса и вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение импортозамещения и продовольственной безопасности страны.

Сенатор считает, что III Молочный форум объединяет участников рынка и будет способствовать эффективному использованию лучших практик, формированию консолидированных предложений по дальнейшему развитию молочной отрасли.

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