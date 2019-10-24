О заседании Белорусско-Словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

24-10-2019

24 октября 2019 г. в г.Минске состоялось 14-е заседание Белорусско-Словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под руководством заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгения Шестакова и Государственного секретаря Министерства экономики Словацкой Республики Растислава Хованца.

В работе Комиссии приняли участие представители органов государственного управления, академических и деловых кругов двух стран.

В ходе переговоров стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, науки и технологий, образования, энергетики, кредитно-финансовой сфере, стандартизации, метрологии и оценки соответствия, фармацевтики, информационных технологий, регионального сотрудничества и др.

По итогам работы Комиссии сопредседателями подписан Протокол 14-го заседания Белорусско-Словацкой совместной комиссии, в котором закреплены достигнутые договоренности.

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