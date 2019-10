Россия поднялась на 7 место в рейтинге Doing Business Всемирного банка по показателю «Подключение к системе электроснабжения»

Россия впервые в истории заняла 7 место в рейтинге Doing Business Всемирного банка по показателю «Подключение к системе электроснабжения». Таких высоких результатов удалось добиться благодаря масштабным реформам в области технологического присоединения потребителей и совместным усилиям Министерства энергетики Российской Федерации, Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Россети». По показателю «подключение к электрическим сетям» в рейтинге «Ведение бизнеса – 2020» Россия получила 97,5 балла из 100 возможных. В ежегодном отчете эксперты Всемирного банка подтвердили успешность и эффективность всех заявленных российскими энергетиками реформ, направленных на упрощение процесса подключения к электрической сети, были отмечены сокращение сроков строительства и проектирования, выдачи договоров технологического присоединения, а также глубокая стадия цифровизиции процесса подключения к сети. С 2012 года количество процедур, необходимых для подключения к электросетям в столичных регионах, сократилось с 5 до 2, а срок подключения – с 281 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения снизилась до 5 % дохода на душу населения в 2019 году. В дополнение к оценке эффективности процесса подключения в рейтинге учитываются показатели надежности электроснабжения (ПSAIDI, ПSAIFI), прозрачности тарифов и цен на электроэнергию. В рейтинге «Ведение бизнеса – 2020» по показателям «индекс надежности электроснабжения» и «прозрачность тарифов» Российская Федерация в очередной раз подтвердила максимальную оценку – 8 из 8 баллов. В общем зачете рейтинга Doing Business Всемирного банка Россия поднялась на 28 место из 190 стран – это на три строчки выше, чем было в прошлом году. Справка: Ежегодное исследование Всемирного банка Doing Business оценивает комфортность ведения предпринимательской деятельности на основе десяти показателей, таких как простота регистрации предприятий, получения разрешений на строительство и подключения к электросетям, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов и т.д. Согласно методологии, всем компонентам присвоены равные веса.

