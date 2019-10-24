Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита Россия – Африка.

Перед началом встречи состоялась церемония фотографирования глав делегаций государств – участников международного форума.

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В.Путин: Уважаемые коллеги!

(По-английски.) Dear friends! Welcome again.

Позвольте мне ещё раз вас сердечно поприветствовать. Надеюсь, что вчерашний вечер вам понравился. Мы хотели показать выступлением наших артистов душу России, русского народа, и мне показалось, что в конце артистам удалось достаточно талантливо и ярко проявить уважение к культуре, традициям Африки.

Сегодня нам предстоит провести несколько сессий. Если позволите, уважаемые дамы и господа, я начну.

Хочу обратиться к Президенту Египта прежде всего, ко всем уважаемым главам государств и правительств, руководителям исполнительных органов региональных организаций.

Приветствую всех вас на саммите в Сочи, посвящённом взаимодействию России и Африки. Здесь собрались представители всех 54 африканских государств и ведущих региональных организаций. Это действительно первая встреча такого масштаба, что убедительно свидетельствует о взаимном стремлении развивать контакты на всех направлениях, укреплять многоплановое партнёрство.

Сразу же отмечу, что в организации саммита Россия – Африка большую роль сыграл Президент Египта, почему я и обратился сначала к нему. Он как действующий председатель Африканского союза был с нами в ходе всей подготовки работы.

Наши египетские партнёры помогали в решении вопросов, касающихся содержательного наполнения и организации наших встреч. И сегодня для меня большая честь вести это заседание вместе с господином Сиси Сиси АбдельфаттахПрезидент Арабской Республики Египет .

Дорогие друзья!

Россию и Африку связывают узы традиционно дружественных отношений. Наша страна последовательно поддерживала национально-освободительное движение народов Африки, внесла существенный вклад в становление молодых государств и развитие их экономики, создание боеспособных вооружённых сил.

Наше сотрудничество, уходящее корнями в период совместной борьбы против колониализма, носит стратегический и долгосрочный характер. Конечно же, имеются значительные возможности для активизации российско-африканского взаимодействия по самым разным направлениям.

Подчеркну: развитие отношений со странами Африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики.

Африканские государства уверенно набирают политический и экономический вес, утверждаются в качестве одной из важных опор многополярной системы мира, принимают всё более активное участие в выработке решений международного сообщества по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня.

По многим из них наши позиции близки или совпадают, что создаёт благоприятные предпосылки для конструктивного взаимодействия в ООН и других международных структурах.

Мы, безусловно, продолжим практику регулярных консультаций на площадке Генассамблеи ООН, будем укреплять контакты между представительствами наших стран при этой организации, осуществлять координацию с непостоянными членами Совета Безопасности из числа стран Африки.

Это позволит приумножить наши усилия в обеспечении общей и неделимой безопасности, формировании более справедливой модели современного мира.

Признательны африканским партнёрам за поддержку приоритетных для нас резолюций, а именно: по борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, мерах по укреплению доверия в космосе, по международной информационной безопасности.

В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия намерена продолжать активно участвовать в разработке стратегической линии международного сообщества и практических мер в вопросах укрепления мира и стабильности в Африке, обеспечения региональной безопасности.

Мы выступаем за повышение роли африканских государств в урегулировании локальных конфликтов, при этом неизменно следуем принципу «африканским проблемам – африканские решения», о чём мы уже вчера неоднократно говорили с коллегами.

Считаем правильной постановку африканцами вопроса о финансовом содействии их миротворческим усилиям за счёт начисленных взносов в бюджет ООН.

Нас беспокоит, что ситуация во многих регионах Африки остаётся, к сожалению для всех нас, нестабильной: не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические, социально-экономические кризисы.

Развитию Африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство. Многие страны сталкиваются с последствиями так называемой арабской весны, в результате чего дестабилизирована ситуация на всей Северной Африке.

В этом регионе, а также в Сахаро-Сахельской зоне, в районе озера Чад, на Африканском Роге действуют многочисленные террористические организации, включая ИГИЛ, «Аль-Каиду», «Боко Харам», «Аш-Шабаб».

В этой связи считаем важным наращивание совместных усилий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом. Планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки, координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией.

Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов африканских стран в российских специализированных заведениях. В настоящее время в вузах Минобороны России обучаются военнослужащие из двадцати африканских государств.

В интересах укрепления боеспособности национальных вооружённых сил стран Африки осуществляется сотрудничество в военной и военно-технической областях. Россией заключены соглашения о ВТС с более чем тридцатью странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Часть таких поставок идёт на безвозмездной основе.

Африканские партнёры активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами оружия, военной техники, опытом её применения. В прошедших летом в армейских международных играх «Армия-2019» приняли участие одиннадцать африканских стран. И число желающих присоединиться к ним растёт.

Как важнейшую составляющую комплекса взаимоотношений России со странами Африканского континента рассматриваем торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2018 году внешнеторговый оборот России с Африкой составил более двадцати миллиардов долларов. При этом за последние пять лет объём торговли вырос в два раза.

Постепенно происходит диверсификация российского экспорта, изменение его структуры в пользу несырьевых поставок. Российские компании уже давно и весьма успешно работают в регионе, в основном, конечно, в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, в энергетическом и нефтегазовом секторах.

Одновременно делаются шаги по налаживанию сотрудничества в секторе высоких технологий. Многие из присутствующих принимали участие в открывшемся вчера экономическом форуме Россия – Африка, где прозвучало немало инновационных идей по развитию российско-африканского торгово-экономического взаимодействия.

Повторю, что важной сферой сотрудничества является и подготовка кадров, образование. Сейчас в нашей стране обучаются более семнадцати тысяч студентов из Африки. И ежегодная квота приёма на бюджетные места в российских вузах составляет почти две тысячи человек. Подумаем над тем, как увеличить это число.

Хорошие перспективы имеются во взаимодействии в области медицины и охраны здоровья. В Гвинейской Республике, например, успешно работает научно-исследовательский институт эпидемиологии и профилактики опасных инфекционных болезней. Как представляется, можно было бы проработать вопрос о создании в Африке ещё одного такого же центра.

Полагаем полезным дополнять взаимодействие на двусторонней основе расширением контактов с ведущими африканскими организациями. Вчера на встрече с руководителями региональных объединений Африки и председателем коллегии Евразийской экономической комиссии обсуждали перспективы взаимовыгодного сотрудничества между интеграционными структурами Африки и Евразийским экономическим союзом. Сегодня будет подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и комиссией Африканского союза.

Уважаемые коллеги!

Мы все заинтересованы в том, чтобы придать российско-африканскому взаимодействию по-настоящему системный и комплексный характер. В предварительном плане уже обсуждалась идея учреждения форума партнёрства Россия – Африка, в рамках которого, как мы вчера говорили с некоторыми коллегами за ужином, можно было бы с определённой периодичностью, например раз в три года, проводить встречи на уровне глав государств.

Мне кажется, что эта идея неплохая, и мы её, конечно, поддержим. В период между саммитами можно было бы предусмотреть ежегодные политические консультации министров иностранных дел. Думаю, что все вы это предложение поддержите. И именно в таком формате мы продолжим развивать российско-африканские отношения.

Уважаемые коллеги! Дамы и господа!

Благодарю вас за внимание и с удовольствием передаю слово Президенту Египта, действующему председателю Африканского союза и сопредседателю нашего саммита господину Сиси.

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