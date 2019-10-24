Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ24.10.2019 12:46

«Спектр-РГ» в точке Лагранжа в полной конфигурации

После успешного маневра коррекции траектории 21 октября 2019 года космический аппарат «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля» и сформировал гало-орбиту, которая будет поддерживаться в течение всего срока его работы. В это же время были официально опубликованы первые изображения, полученные телескопом eROSITA.

Ученые из Института космических исследований РАН и Института внеземной физики Общества им. Макса Планка представили изображения нескольких «знаменитых» астрономических объектов, демонстрирующие возможности телескопа eROSITA. Теперь обсерватории предстоит провести детальные калибровки и начать обзор всего неба в рентгеновском диапазоне.

Изображение участка близкой галактики Большое Магелланово Облако в направлении на туманность Тарантул, полученное телескопом eROSITA. Диаметр изображения 1 градус. Цвет характеризует жесткость спектра рентгеновского излучения

Одним из важнейших компонентов российской части верификационной программы обсерватории является обзор «хребта» Галактики в районе галактической долготы l=20. Изображение в диапазоне 0.5-2 кэВ участка «хребта» Галактики размером около 20 кв.град. было получено телескопом eROSITA в ходе почти трех дней наблюдений в середине октября. eROSITA детектировала в этой области более 1000 рентгеновских источников, среди которых сотни звезд с активными коронами, активные двойные системы, аккрецирующие белые карлики, пульсары и пульсарные туманности, области активного звездообразования и остатки вспышек сверхновых.

В областях звездообразования детектируются молодые звездные объекты и массивные звезды типа Вольфа-Райе. Также «на просвет» наблюдаются сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик и квазарах, расположенных на космологических расстояниях.

Рентгеновское изображение участка «хребта» Галактики в районе l=20, b=0 в диапазоне 0.5-2.0 кэВ, полученное телескопом eROSITA обсерватории «Спектр-РГ» в ходе верификационных наблюдений

Коллаж, составленный из изображений центральной зоны нашей Галактики, иллюстрирует разнообразие объектов, которые исследовала обсерватория. Здесь изображены области в центральном радиане Галактики, попадавшие в поле зрения телескопа в ходе первых месяцев работы. Это диффузное излучение межзвездной среды и известнейшие сверхновые, яркие рентгеновские двойные и пульсарные туманности.

Коллаж изображений центральной зоны Галактики, по данным наблюдений телескопа eROSITA обсерватории «Спектр-РГ»

«Все эти результаты продемонстрировали, что обсерватория „Спектр-РГ“ уже работает в своей максимальной конфигурации и характеристики телескопов позволяют решать амбициозные задачи в области космологии, изучения формирования и эволюции сверхмассивных черных дыр, физики скоплений галактик, нейтронных звезд, остатков вспышек сверхновых и звезд с активными коронами», — говорит академик Рашид Алиевич Сюняев, научный руководитель проекта «Спектр-РГ».

Калибровки двух телескопов eROSITA и ART-XC продолжаются перед началом важнейшей фазы проекта — 4-летнего обзора всего неба в рентгеновском диапазоне энергий.

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Космический аппарат «Спектр-РГ» был запущен 13 июля 2019 г. с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы. Эти данные исключительно важны для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в её развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли сверхмассивные чёрные дыры.

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