Т. Гигель: Отечественные производители лесозаготовительной техники и оборудования нуждаются в господдержке

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудили пути развития отечественного лесного машиностроения.

Под председательством члена Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяны Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай состоялся «круглый стол» на тему «Проблемы и пути развития отечественного лесного машиностроения». Мероприятие провел член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

1 из 23

Татьяна Гигель и Геннадий Орденов

2 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

3 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

4 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

5 из 23

Алексей Ярцев

6 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

7 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

8 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

9 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

10 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

11 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

12 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

13 из 23

Геннадий Орденов

14 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

15 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

16 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

17 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

18 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

19 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

20 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

21 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

22 из 23

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

23 из 23

Участие в заседании приняли представители Министерства промышленности и торговли РФ, Счетной палаты РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, предприятий лесного комплекса, научно-исследовательских учреждений и общественных организаций.

Как отметила Татьяна Гигель, мероприятия по лесной тематике нацелены на реализацию Постановления Совета Федерации «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке», которое было принято 30 января 2019 года.

«Убеждены, что решение поставленных в нем задач позволит навести порядок в лесу, увеличить вклад лесного хозяйства в экономику страны. Но мы не сможем ничего добиться, если не решим проблему технического обеспечения отрасли», — считает Татьяна Гигель.

Она привела данные аналитики, в соответствие с которыми сделан вывод, что Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», должного эффекта не дают.

Необходимо разработать и принять документ, предусматривающий комплекс мер развития лесного машиностроения в государственном масштабе

В этой связи законодатель считает необходимым разработать и принять документ, предусматривающий комплекс мер развития лесного машиностроения в государственном масштабе.

Татьяна Гигель подчеркнула, что предложения и выводы, сделанные в ходе профильных мероприятий, проводимых в рамках Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, будут переданы в распоряжение рабочей группы СФ по совершенствованию лесного законодательства, которую возглавляет заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

Заместитель директора Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Алексей Ярцев выступил с докладом «О мерах государственной поддержки российских производителей лесозаготовительной техники». Он рассказал о стратегии Министерства по решению задач в направлении замещения иностранного оборудования отечественными аналогами.

Смотрите также

Заместитель начальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Конюшенков проанализировал современное состояние лесохозяйственной и лесопожарной техники.

Декан Мытищинского филиала Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана Максим Быковский отметил, что лесное хозяйство не входит в перечень государственных критических технологий. По его мнению, неудовлетворительное положение в сфере лесной техники во многом зависит от этого фактора.

Выступили — генеральный директор АО «Государственный научный центр лесопромышленного комплекса» Владимир Кондратюк, генеральный директор Ассоциации организаций и предприятий деревообрабатывающего машиностроения «Древмаш» Владимир Горбенко, первый вице-президент Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности Олег Нумеров.

В ходе дискуссии ее участники отметили, что на современном этапе представляется целесообразным преимущественное создание производств современной лесной техники на территории Российской Федерации, также следует рассмотреть возможность создания высокотехнологичных производств с участием иностранных инвесторов.

По итогам «круглого стола» приняты рекомендации, которые после соответствующей доработки, будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства.

MIL OSI